Крис Райт считает, что ЕС может не затягивать с прекращением импорта российского газа до 2028 года.

Европейский Союз может постепенно отказаться от российского "голубого топлива" в течение 6-12 месяцев, заменив его американским сжиженным природным газом, заявил министр энергетики США Крис Райт в интервью Reuters.

"Я думаю, что это можно было бы легко сделать в течение 12 месяцев, возможно, в течение 6 месяцев", - сказал Райт, оценивая скорость, с которой ЕС мог бы постепенно отказаться от российского газа.

При этом американский министр не уточнил, на основании чего сделаны соответствующие выводы.

В то же время в Евросоюзе мнения относительно ускоренного отказа от российского газа разделились. Еврокомиссар по энергетическим вопросам Дан Йоргенсен заявил, что поэтапный отказ от российского газа к 2028 году амбициозная цель, которая гарантирует, что страны ЕС не столкнутся со скачками цен на энергоносители или дефицитом поставок в это время.

Вместе с тем, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что блок рассматривает возможность более быстрого отказа от российского ископаемого топлива в рамках новых санкций против Москвы, не уточнив, как именно Брюссель собирается это сделать.

Издание напоминает, что ЕС обсуждает юридические предложения по поэтапному прекращению импорта российской нефти и газа до января 2028 года, а со следующего года планируется ввести запрет на краткосрочные контракты на поставку российского газа в Блок.

Отказ ЕС от российского газа - главные новости

18 июня Евросоюз после длительных обсуждений представил план постепенного отказа от российского газа. Согласно предложению Еврокомиссии, последняя молекула российского газа попадет в ЕС 31 декабря 2027 года. Вместе с тем, импорт по краткосрочным контрактам предлагается завершить уже в следующем году. В то же время Венгрии и Словакии будет разрешено продолжать покупку российского газа по краткосрочным контрактам и в следующем году.

Один из евродепутатов предложил не тянуть с прощанием с российским газом. Вместе с тем даже неофициальных предложений по ускоренному отказу ЕС от российского "голубого топлива" пока нет.

На сохранении импорта российского газа длительное время настаивали Венгрия и Словакия. Вместе с тем, 9 сентября стало известно, что официальный Будапешт заключил соглашение с компанией Shell о поставках газа и ведет переговоры о дополнительном импорте "голубого топлива". Вместе с тем, министр иностранных дел Венгрии Петр Сийярто заявил, что официальный Будапешт пока не может полностью отказаться от импорта российского газа.

