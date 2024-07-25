Зарядная станция по дешевке: где выгоднее всего купить

Зарядные станции стали настоящим спасением во время отключений света.

Украина лишилась большей части объектов генерации и передачи электроэнергии из-за российских ударов, из-за чего украинцы столкнулись с длительными отключениями света. В связи с этим жители нашей страны обращают свое внимание на зарядные станции.

Сколько стоит зарядная станция из США

На Amazon зарядная станция EcoFlow Delta 2 на 1 кВт стоит 549 долларов, что по состоянию на 25 июля обойдется в 22 648 гривень.

При этом придется оплатить доставку. К примеру, доставка при помощи Meest Shopping обойдется в 36,5 доллара или 1500 гривень.

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Таким образом, зарядная станция EcoFlow Delta 2 из США обойдется в 585,5 доллара или 24 148 гривень.

Сколько стоит зарядная станция в Европе

Если же рассматривать покупку EcoFlow Delta 2 в странах Европы, то она обойдется значительно дороже. Так, на сайте Amazon в Германии такую станцию продавали за 999 евро или 44700 гривень по курсу по состоянию на 25 июля.

Издание "Фокус" пишет, что стоимость доставки при помощи сервиса NP Shopping обойдется в 328 евро или 14 677 гривень. Таким образом, зарядная станция обойдется в 59 377 гривень.

При этом на официальном сайте EcoFlow в Чехии станция Delta 2 обойдется 24 900 чешских крон или 43 872 гривни. При этом доставка через Meest Shopping обойдется в 36,2 евро или 1620 гривень. Таким образом, за зарядную станцию придется заплатить 45 492 гривни.

Сколько стоит зарядная станция в Украине

Зарядная станция EcoFlow Delta 2 на отечественном рынке по цене не сильно отличается от европейского. Так, на популярном сайте Rozetka такая зарядная станция обойдется в 52 995 гривень. При этом на Prom EcoFlow Delta 2 можно купить за 41 950 гривень.

Отключения света в Украине - последние новости

17 июля "Энергоатом" сообщал, что энергоблок-тысячник подключили к энергосети после планового ремонта, что позволит сократить часы отключенийи света.

24 июля после планового ремонта к энергосистеме подключили еще один атомный блок, что существенно повлияло на стабильность энергосистемы и уменьшило дефицит электроэнергии.

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