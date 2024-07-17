На объекте проводили перегрузку ядерного топлива и плановый ремонт оборудования.

НАЭК "Энергоатом" во исполнение задания Министерства энергетики подключил очередной энергоблок-тысячник к энергосети после планового ремонта. Об этом в Telegram сообщила пресс-служба "Энергоатома".

Отмечается, что на объекте проводили перегрузку ядерного топлива и плановый ремонт оборудования.

"Благодаря оперативным действиям украинских атомщиков, возвращение энергоблока в штатный режим значительно усилит отечественную энергосеть. Учитывая сложную ситуацию в энергетике, специалисты компании прилагают максимум усилий для оперативного проведения планово-предупредительных ремонтов при условии обеспечения необходимого качества проведения работ", – говорится в сообщении.

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В НАЭК добавили, что все остальные энергоблоки, которые находятся на подконтрольной Украине территории, работают в плановом режиме.

Ситуация в энергосистеме Украины

Директор энергетических программ центра Разумкова Владимир Омельченко считает, что ощутимое сокращение продолжительности отключений света в Украине может быть с середины августа, но украинцам может стать немного легче уже на следующей неделе.

Ранее УНИАН писал, что Государственная инспекция энергетического надзора Украины углубленно проверит применение операторами системы распределения (облэнерго) графиков почасовых отключений и справедливого распределения электроэнергии в областях.

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