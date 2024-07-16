Регулярные отключения света станут обычным явлением для Украины, - The Economist

Отмечается, что украинцы уже научились приспосабливаться к дефициту электроэнергии.

Регулярные отключения света будут привычным явлением для украинцев. Об этом говорится в статье издания The Economist.

"Осталось слишком мало времени и слишком мало миллиардов долларов, необходимых для установки нескольких сотен малых электростанций, восстановления разбомбленных станций или строительства ВЭС и СЭС. Постоянные отключения электроэнергии будут обычным явлением", - говорится в ней.

Отмечается, что украинцы уже научились приспосабливаться к дефициту электроэнергии.

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В частности, малый бизнес приобрел дизельные генераторы, а средние предприниматели начали инвестировать в газовые турбины и даже могут продавать избыток электроэнергии в энергосистему.

"Люди покупают аккумуляторные батареи, которые они могут заряжать и использовать дома для Wi-Fi соединения и USB-ламп. Но все это будет подвергнуто строгой проверке", - отметили в статье.

Ранее сообщалось, что в результате обстрелов энергосистемы Украина потеряла более 9 ГВт мощностей.