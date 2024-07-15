Уменьшить объем ограничений электроэнергии можно с помощью возвращения к работе некоторых энергетических объектов после плановых ремонтов.

В августе отключений электроэнергии станет меньше, или же они будут менее длительными. Об этом заявила пресс-секретарь "Укрэнерго" Мария Цатурян в комментарии для Obozrevatel.

"В августе должен немного уменьшиться объем ограничений. Это связано с тем, что некоторые энергетические объекты вернутся в работу после плановых ремонтов. Конечно, если не будет новых российских ударов", - сообщила Цатурян.

По ее словам, на ситуацию с энергоснабжением домов украинцев зимой будут влиять следующие факторы:

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интенсивность обстрелов и успешность противодействия российским атакам со стороны Сил обороны;

количество оборудования, которое удастся восстановить на украинских электростанциях.

"Это тяжелые габаритные работы и над восстановлением электростанций наши коллеги работают 24/7. Как вы понимаете, планы врага нам не известны. Но риск повторения атак на энергетику остается высоким", - добавила пресс-секретарь "Укрэнерго".

Ситуация в энергосистеме Украины

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что улучшения ситуации в украинской энергосистеме можно ожидать с 20-х чисел июля.

15 июля Александр Харченко сообщил, что в сентябре-октябре, возможно, электроэнергии будет больше. А в условиях улучшения погоды можно ожидать 8-10 часов обеспеченного снабжения в Киеве.

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