Необходимость формирования страхового запаса газа предусмотрена законом «О рынке газа».

Кабинет министров утвердил нулевую норму формирования страхового запаса газа для поставщиков на 2021 год.

Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании правительства.

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При этом, согласно решению правительства, вводится норма, согласно которой в случае наступления на рынке природного газа кризисной ситуации поставщики природного газа должны создать страховой запас в размере 10% от запланированных месячных объемов поставки на следующий месяц.

Необходимость формирования страхового запаса газа предусмотрена законом «О рынке газа». Кабинет министров имеет полномочия определять размер страхового запаса на каждый год.

Рынок газа в Украине

С 1 августа в Украине открылся рынок природного газа для бытовых потребителей, которые получили возможность самостоятельно выбирать себе поставщика газа.

Также завершился срок действия публичных специальных обязательств (ПСО) госкомпании НАК "Нафтогаз Украины" для населения, но теплокоммунэнерго продолжат получать газ по регулируемой "Нафтогазом" цене до мая 2021 года.

В ноябре "Нафтогаз" установил оптовую цену на газ для производителей тепловой энергии на уровне 5,375 гривни за кубометр, что практически соответствовало стоимости газа для теплокоммунэнерго в октябре.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" в декабре установила оптовую цену на газ для производителей тепловой энергии на уровне 6,013 гривни за кубометр, что на 13,5% выше, чем стоимость газа для теплокоммунэнерго в ноябре.

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Автор: Игорь Орел