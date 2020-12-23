Кабинет министров утвердил нулевую норму формирования страхового запаса газа для поставщиков на 2021 год.
Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании правительства.
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При этом, согласно решению правительства, вводится норма, согласно которой в случае наступления на рынке природного газа кризисной ситуации поставщики природного газа должны создать страховой запас в размере 10% от запланированных месячных объемов поставки на следующий месяц.
Необходимость формирования страхового запаса газа предусмотрена законом «О рынке газа». Кабинет министров имеет полномочия определять размер страхового запаса на каждый год.
Рынок газа в Украине
- С 1 августа в Украине открылся рынок природного газа для бытовых потребителей, которые получили возможность самостоятельно выбирать себе поставщика газа.
- Также завершился срок действия публичных специальных обязательств (ПСО) госкомпании НАК "Нафтогаз Украины" для населения, но теплокоммунэнерго продолжат получать газ по регулируемой "Нафтогазом" цене до мая 2021 года.
- В ноябре "Нафтогаз" установил оптовую цену на газ для производителей тепловой энергии на уровне 5,375 гривни за кубометр, что практически соответствовало стоимости газа для теплокоммунэнерго в октябре.
- Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" в декабре установила оптовую цену на газ для производителей тепловой энергии на уровне 6,013 гривни за кубометр, что на 13,5% выше, чем стоимость газа для теплокоммунэнерго в ноябре.
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