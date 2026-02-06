Временное ограничение поставок из Украины не влияет на обеспечение ломом польских меткомбинатов, – ГМК Центр

В течение 2024–2025 годов заготовка лома в Польше составляла 6,5–6,8 млн т при потреблении 4,4–4,5 млн т.

Решение правительства Украины временно, до конца 2026 года, ввести "нулевую" квоту на экспорт стального лома не создает рисков для польской металлургии, поскольку доля украинского импорта не превышала 5% от внутреннего потребления, а большая часть этого ресурса шла транзитом в Турцию, а не на местные заводы. Об этом говорится в материале аналитического портала ГМК Центр.

"То есть даже без дополнительных поставок из Украины предложение в Польше значительно превышает внутренний спрос. Этот факт опровергает тезис о якобы вреде для польской металлургии из-за прекращения украинского импорта", – говорится в статье.

В то же время польским трейдерам было выгодно покупать дополнительные объемы импортного сырья, несмотря на избыточные объемы местной ломзаготовки из-за разницы в ценах. К примеру, в Турции, согласно публикации, текущие котировки на HMS 1/2 (80:20) находятся на уровне $375–380/т CFR Искендерун/Мармара, тогда как закупочная цена польских меткомбинатов – $335–360/т DDP. Благодаря этой разнице в последние годы экспорт стального лома из Польши вырос на 54%, а в 2025 году вышел на рекордные объемы в 2,95 млн т.

"Итак, местный лом отгружают турецким потребителям, а на польские меткомбинаты поступает ресурс из соседних Германии и Чехии. Но, еще раз подчеркнем, импорт – незначительная часть в структуре потребления лома. Преимущественно его обеспечивает внутренняя заготовка", – говорится в статье.

Операции с ломом из Украины были еще более выгодными. До введения "нулевой" экспортной квоты украинские трейдеры просили $310–$325 DAP граница Польши. При прямых отгрузках из Украины в Турцию им нужно было платить пошлину €180/т. Поэтому лом отгружался в польские порты, где его юридически оформляли как местный ресурс. Среди польских участников рынка также сформировался отдельный слой "портовых заготовителей", которые не имеют собственной базы по заготовке лома, но владеют перегрузочными терминалами в Гданьске, Щецине и Гдыне. В Польше зарегистрированы и аффилированные структуры украинских трейдеров лома.

Издание также обратило внимание, что ключевые производители стали в Польше имеют собственную разветвленную сеть пунктов приема лома по всей стране и способны обеспечить свои мощности необходимыми объемами лома. К тому же, благодаря членству Польши в Евросоюзе, местные металлурги в случае форс-мажора всегда могут приобрести недостающие объемы в соседних Германии и Чехии без дополнительных пошлин. Эти страны, так же как и Польша, имеют избыток лома на местных рынках и активно его экспортируют. В прошлом году отгрузки из Германии составили 7,9 млн т, а из Чехии – 2,1 млн т.