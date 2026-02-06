Антипатия к Трампу в Европе возросла до максимума за последние 10 лет, - опрос

Все большее число европейцев не считают США дружественной страной.

Антипатия к США в странах Западной Европы значительно усилилась после угроз Дональда Трампа в отношении Гренландии. Как пишет The Guardian, опрос YouGov, проведенный в шести странах Европы - Дании, Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании – показал, что попытка президента США захватить Гренландию привела к тому, что европейцы решительно настроились против его страны. Мнения о США упали до самого низкого уровня с тех пор, как YouGov начал отслеживать их десять лет назад.

Показатели варьируются от 62% во Франции до 84% в Дании и демонстрируют резкий рост негативного восприятия США даже по сравнению с ноябрем, когда этот показатель составлял от 49% до 70%.

Опрос также показал, что все большее число европейцев больше не считают США дружественной страной: все меньше респондентов во всех шести странах заявляют, что по-прежнему считают их союзником.

Эти цифры представляют собой резкое падение по сравнению с последним опросом YouGov, в котором задавался тот же вопрос. Так, в Дании в июле 2023 года 80% опрошенных заявляли, что считают США другом или союзником. Сейчас этот показатель составляет менее 26%.

Опрос также показал, что европейцы, как правило, согласны с диагнозом администрации Трампа о том, что Европа слишком сильно зависела от США в вопросах обороны (59-74%), допускала слишком большую иммиграцию (52-63%) и была слишком нерешительна на мировой арене (45-62%).

Однако они категорически не согласны с неоднократными утверждениями США о том, что европейские правительства чрезмерно ограничивают свободу слова (18-31%), и еще меньше разделяют мнение Трампа о том, что ЕС был несправедлив в своих торговых отношениях с США (10-17%).

В то же время, от 63% до 78% считают, что оборона и мир в Европе по-прежнему зависят от США. Большинство считают, что разрыв отношений между ЕС и США был бы плох для Европы.

Тем не менее, спор вокруг Гренландии, похоже, заставил западноевропейцев задуматься: наиболее распространенное мнение во всех странах (41-55%) заключалось в том, что европейская автономия теперь должна быть приоритетнее сохранения трансатлантического альянса.

Западноевропейцы также не готовы идти на большие жертвы ради сохранения хороших отношений с США. Единственное, на что респонденты во всех опрошенных странах были готовы пойти, – это сократить иммиграцию, цель, которую большинство и так поддерживает.

При этом опрос показывает, что многие европейцы (от 39% в Германии до 57% в Дании) по-прежнему считают, что внешняя политика США "вернется к норме" после ухода Трампа с политической сцены.

Планы Трампа на Гренландию

Ранее УНИАН сообщал, что Трамп хочет купить Гренландию, но не исключает военный сценарий.

1 февраля Трамп заявил, что сделка по Гренландии уже почти согласована. Он отметил, что это будет "очень выгодная сделка" с точки зрения нацбезопасности США.

Как объяснил вице-президент США Джей Ди Вэнс, если бы Гренландия находилась под контролем России или Китая, истема противоракетной обороны США была бы непригодной.

