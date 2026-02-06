Лучшие альтернативы популярным курортам: как сэкономить в 2026 году

Существуют альтернативы большинству популярных направлений для недорогого, но яркого путешествия.

В так называемом "Списке дубликатов", составленном Airbnb, в 2026 году туристам предлагают несколько вариантов спокойных мест с красивыми видами, которые могут заменить популярные курорты. Ведь там и ценник на отели уже достиг неоправданных высот, и толпы туристов не дают в полной мере насладиться достопримечательностями.

Как пишет Daily Mail, альтернативы предлагают удивительные виды, наслаждение культурой, местной кухней и достопримечательностями – и все это без завышенного ценника и толп в более популярных местах.

Обменяйте Санторини на Алтею

"Испанский Санторини" можно найти в Альтее, историческом прибрежном городке, расположенном в девяти милях от оживленного испанского Бенидорма.

С его характерными мощеными улицами и побеленными зданиями, это тихое место все больше привлекает внимание отдыхающих.

С бескрайними морскими пейзажами и очаровательными вариантами проживания, Альтеа имеет много живописных черт Санторини, но с менее оживленными улицами и более дешевыми местами для проживания. Airbnb рекомендует путешествовать туда с мая по июнь для лучшего отдыха.

Покинуть Марбелью ради Дении

Если Марбелья – это место вашей мечты, вы также можете найти такую же яркость в Дении, Испания. Очаровательный портовый город на побережье Коста-Бланки не испытывает недостатка в вечерах, наполненных тапас, или живописной архитектуре для прогулок – как и Марбелья.

По данным Airbnb, лучшее время для посещения – с июня по сентябрь.

Обменяйте Пхукет на Ко Яо Ной

Во время путешествия в Таиланд многие путешественники посещают более популярные острова, такие как Пхукет, Краби и Ко Пхи Пхи.

Но Ко Яо Ной – это скрытая жемчужина с кристально чистой водой, известняковыми скалами и спокойными пляжами.

Замена Большому каньону

Большой каньон привлекает миллионы посетителей своими впечатляющими смотровыми площадками и пешеходными маршрутами. Но отдыхающие, которые хотят избежать долгого и дорогого перелета в Америку, могут найти что-то гораздо ближе к дому в Европе.

Толмин – скрытая жемчужина Словении, расположенная в Юлийских Альпах, может похвастаться бирюзовыми реками, глубокими ущельями и альпийской долиной – идеальным местом для долгих прогулок с потрясающими видами. Здесь гораздо меньше людей, чем в Большом Каньоне, а впечатления от исследования такие же.

Променяйте Карибы на Шотландию

Если хотите почувствовать вкус Карибского бассейна, остров Барра – это потрясающая жемчужина Внешних Гебридских островов. Вместо типично популярных островов Скай или Малл, Airbnb рекомендует отправляться на Барру ради песчаных пляжей и голубых вод. На острове также расположен единственный в мире пляж с запланированной взлетно-посадочной полосой – пляж Трайгх-Мхор.

Покинуть Рим ради Генуи

Только в прошлом году поступали сообщения о невыносимых толпах, которые блокировали известные места Рима, а толпы туристов заполнили улицы и достопримечательности. Если вы хотите избежать толпы, отправляйтесь в Геную в Италии. Это историческое место имеет лабиринт улиц для исследования и оживленную набережную. Оно похоже на Рим своей культурой и пейзажами, но без толп и завышенных цен.

Лучшее время для посещения – с сентября по октябрь.

Города, которые стоит посетить в 2026 году

Напомним об известных европейских направлениях для посещения в 2026 году для туристов, которым по душе спокойные и дешевые альтернативы шумным курортным местам. Эти города расположены в Словакии, Бельгии, Франции, Италии и Польше.

