Эти знаки Зодиака будут грести деньги лопатой до конца зимы

Гороскоп на февраль 2026 года сулит денежный рост трем знакам Зодиака. Этот период совпадает с началом Лунного Нового года и несёт в себе одну из самых активных и насыщенных планетарных конфигураций за весь год, способных заметно повлиять на материальную сферу, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Уран развернется в прямое движение в знаке Тельца. С 2018 года эта планета постепенно ломала устаревшие финансовые модели, подталкивая к пересмотру источников дохода и привычного отношения к деньгам. Его выход из ретроградной фазы открывает доступ к неожиданным возможностям, новым форматам заработка и внезапным поступлениям, которые способны укрепить долгосрочную стабильность. Схожий потенциал несёт и новолуние 17 февраля в Водолее. По мере смены лунных узлов ближе к концу месяца события начинают разворачиваться стремительно, а перспективы появляются быстрее, чем ожидалось.

В течение февраля важно действовать осмотрительно. Стремление к росту должно сочетаться с чувством меры и сохранением финансовой опоры. Это благоприятное время для смены работы, запуска новых проектов и повышения доходов, но любые шаги должны быть продуманными. Февраль требует взвешенного риска: открытости новым идеям при одновременном умении откладывать и создавать финансовую подушку безопасности.

Овен

Гороскоп на месяц обещает вам ощущение устойчивости в материальной сфере, Овен. Длительное влияние Урана на ваш сектор доходов с 2018 года приносило нестабильность, но одновременно формировало новое понимание финансовой самостоятельности. Этот опыт научил вас не полагаться на внешние обстоятельства и искать собственные пути к благополучию.

Уран выйдет в прямое движение в Тельце, завершая важный этап трансформации. Период с начала февраля до его перехода в Близнецы 25 апреля становится временем подведения итогов и первых ощутимых результатов. Возможны неожиданные изменения, которые подтолкнут вас к ещё большей независимости. Сейчас деньги напрямую связаны с вашей самооценкой, и всё, что вы видите в финансовой сфере, отражает внутреннюю уверенность в себе и собственных решениях.

Водолей

Февраль открывает перед вами новые денежные перспективы, Водолей. 10 февраля Венера входит в Рыбы – знак, управляющий вашим финансовым домом. Это одно из самых благоприятных положений для притока средств, усиления чувства достатка и появления новых источников дохода.

Финансовые улучшения могут проявиться через повышение, удачные вложения, бонусы или неожиданные выплаты. При этом месяц требует разумного подхода: рост доходов не повод для импульсивных трат. Сохраняйте дисциплину и избегайте решений, способных подорвать достигнутую стабильность.

Когда 26 февраля Меркурий становится ретроградным в Рыбах, фокус смещается на пересмотр бюджета и финансовых обязательств. Это удачное время для возврата долгов, пересмотра условий кредитов и наведения порядка в денежных делах. Февраль учит вас понимать, что истинное изобилие складывается не только из суммы на счету, но и из умения грамотно ею распоряжаться.

Козерог

Финансовые перемены требуют от вас терпения, Козерог. В феврале начинается новый этап, однако спешка может помешать максимально использовать его потенциал. 17 февраля новолуние и лунное затмение в Водолее активируют ваш сектор богатства, принося мощный импульс для обновления финансовой стратегии.

Энергия Водолея склоняет к экспериментам и нестандартным решениям, но вам важно сохранить баланс между осторожностью и готовностью к переменам. Северный узел в этом знаке подталкивает к финансовой независимости, новым технологиям и современным форматам заработка.

В этот период вы можете всерьёз задуматься о дополнительных источниках дохода, особенно связанных с онлайн-проектами или цифровой сферой. Главное – не торопиться с окончательными решениями, но и не упускать возможности. Если вы позволите себе попробовать новое и останетесь открытыми к неожиданным предложениям, этот период способен заложить основу для устойчивого финансового роста на долгие годы.

