Этот популярный напиток ухудшает сон, даже если выпить его рано утром

Вопреки распространенному мнению, этот напиток совсем не способствует засыпанию, а наоборот - сильно нарушает сон.

Широко известно, что кофеин – один из самых вредных факторов, влияющих на сон. Это значит, что употребление кофе, матчи, энергетических напитков или шоколада слишком поздно вечером может мешать вашему организму высыпаться. Однако есть еще один популярный напиток, который нарушает сон. Как рассказали изданию Parade врачи-сомнологи, это алкоголь, который, вопреки распространенному мнению, совсем не способствует засыпанию, а наоборот - сильно нарушает этот процесс.

"Алкоголь подавляет фазу быстрого сна, нашу стадию ярких сновидений, которая также важна для памяти, обработки эмоций, творчества и настроения", – говорит Анна Мари Морс, невролог и врач-сомнолог. Научные исследования подтверждают это. В научном обзоре 2025 года, опубликованном в журнале Sleep Medicine Reviews, было установлено, что чем больше алкоголя употребляется, тем сильнее нарушается фаза быстрого сна.

Хотя алкоголь может способствовать более быстрому засыпанию, доктор Морс говорит, что сон становится более поверхностным; алкоголь мешает переходу в глубокий сон. Это, по ее словам, может привести к более легкому пробуждению в течение ночи.

"Добавьте к этому тот факт, что он также обладает мочегонным эффектом; у вас также будет большая потребность в посещении туалета ночью", добавляет она.

По словам доктора Морс, употребление алкоголя также увеличивает риск проблем с дыханием во время сна (в частности, храпа и апноэ во сне) из-за расслабляющего действия на мышцы верхних дыхательных путей.

Если вы использовали алкоголь, чтобы заснуть, даже этот "эффект" не будет долговременным.

"Хотя алкоголь является седативным средством, которое может помочь заснуть на начальном этапе, его эффективность со временем снижается. Люди часто обнаруживают, что то же количество алкоголя перестает действовать, что заставляет их употреблять больше, чтобы добиться того же сонливого эффекта", – говорит клинический психолог Майкл Градисар.

При этом даже если вы выпьете алкоголь утром, это все равно может повлиять на ваш сон.

"В среднем ваш организм перерабатывает около одной стандартной порции алкоголя в час. Чрезмерное употребление алкоголя, даже рано утром, может оставить алкоголь или его стимулирующий эффект абстиненции активными к моменту отхода ко сну", – объясняет доктор Морс.

Как расслабиться без алкоголя

"[Сложность заключается в том, что] когда люди сокращают потребление алкоголя или полностью отказываются от него, их сон часто ухудшается, прежде чем улучшиться, что может отбить у них желание избавиться от этой привычки", – говорит доктор Градисар.

Если вам нравится ритуал вечернего напитка, но вы не хотите, чтобы он нарушал ваш сон, доктор Морс рекомендует заменить алкоголь безалкогольным пивом или вином без содержания алкоголя. Она говорит, что травяные чаи, такие как ромашка, мелисса или пассифлора, также помогают организму расслабиться.

