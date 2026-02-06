В двух районах Киева будет больше света, но есть нюанс

Энергетики призвали потребителей включать мощные электроприборы по очереди.

ДТЭК смягчил графики отключений света для домов в Днепровском и Дарницком районах Киева, которые остались без отопления в результате последнего обстрела России. То есть решение коснется домов, которые получали тепло от Дарницкой ТЭЦ.

Как отметили в компании, свет будут отключать утром с 8:00 до 11:00 и вечером с 18:00 до 21:00. Энергетики призвали потребителей включать мощные электроприборы по очереди, чтобы избежать аварий.

"Сети сейчас очень перегружены. Когда все одновременно включают бойлеры и обогреватели - могут происходить аварии. Поэтому просим: включайте мощные приборы по очереди", - отмечается в сообщении.

В то же время, генеральный директор Yasno Сергей Коваленко на своей странице в Facebook отметил, что смягченный график отключения невозможно ввести для всех домов на Дарнице.

Атака РФ на энергосистему Украины - последние новости

В ночь на 3 февраля россияне осуществили очередную масштабную атаку по энергоинфраструктуре в восьми областях Украины. Удар был направлен исключительно против объектов теплогенерации с целью заморозить гражданское население. В одном только Киеве 1100 жилых домов были отрезаны от теплоснабжения.

В результате атаки РФ Дарницкая ТЭЦ временно остановила свою работу. Ее восстановление продлится не менее двух месяцев.

