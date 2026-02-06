Фанаты Android не получат долгожданную функцию iPhone в Galaxy S26 Ultra

Новые флагманы компании останутся без магнитов в стиле MagSafe.

Samsung может отказаться от одной из самых востребованных функций iPhone в новых флагманах, По данным инсайдеров, серия Galaxy S26 не получит встроенные магниты для беспроводной зарядки – технологии, аналогичной MagSafe, которую многие пользователи Android ожидали увидеть в будущих устройствах.

Летом 2025 года Google представила линейку Pixel 10 с магнитными кольцами на задней панели и поддержкой стандарта Qi2, что позволило реализовать магнитную беспроводную зарядку, похожую на решение Apple. Тогда в сети предположили, что Samsung также внедрит подобную технологию в серию Galaxy S26.

По словам инсайдера Ice Universe, такая зарядка с магнитами Qi2 будет работать с Galaxy S26 только при наличии чехлов с магнитами – в сами смартфоны магниты встраивать не будут.

В таком случае владельцам устройств Galaxy S26 придется покупать чехол с магнитами, чтобы обеспечить правильное выравнивание и работу магнитной зарядки. Подобный подход уже встречается на рынке: например, iPhone 16e также лишен магнитной системы MagSafe и может заряжаться быстрее только при использовании соответствующего аксессуара, тогда как без магнитов скорость ограничивается стандартом Qi.

Премьера семейства Samsung Galaxy S26 ожидается 25 февраля – на месяц позже обычно. На мероприятии также должны показать Galaxy Buds 4/4 Pro, которые получат небольшой редизайн.

Ранее в сеть утекли европейские цены на флагманскую линейку Samsung Galaxy S26. И если информация верна, то все модели, кроме Ultra, заметно подорожают.

Накануне Samsung официально завершила поддержку линейки Galaxy S21 – январский патч безопасности стал последним для моделей S21, S21+ и S21 Ultra.

