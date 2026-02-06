Кристен Стюарт ошеломила признанием о принцессе Диане

Актриса говорит, что до сих пор может расплакаться из-за мыслей о ней.

Известная американская актриса Кристен Стюарт призналась, что роль принцессы Дианы в биографическом фильме "Спенсер: Тайна принцессы Дианы" продолжает преследовать ее даже через несколько лет после съемок.

В интервью The Telegraph звезда "Сумерек" рассказала, что до сих пор ощущает эмоциональную связь с покойной принцессой Уэльской и чувствует себя "как будто преследуемой" Дианой:

"Я до сих пор так чувствую. Я не могу ездить по этому городу, да и по Парижу, не думая о ней. Вся любовь, которая изливалась из этой женщины... Я могу плакать по ней в любой момент".

Фильм "Спенсер: Тайна принцессы Дианы" режиссера Пабло Ларраина вышел в 2021 году и принес Стюарт первую в карьере номинацию на "Оскар". Лента показывает несколько дней из жизни Дианы во время рождественских праздников 1991 года - в момент, когда ее брак с принцем Чарльзом фактически распадается.

Актриса отметила, что история Дианы особенно откликнулась ей из-за общего опыта постоянного внимания со стороны СМИ. Именно это стало причиной, почему Ларраин настоял на ее кастинге.

"Ее буквально вырвали - и уничтожили папарацци. Ее бунтарство было таким отчаянным, молодым и уязвимым", - сказала Стюарт, добавив, что чрезмерное публичное внимание "высасывает душу" и после завершения съемок она чувствовала себя пустой.

Кристен Стюарт также призналась, что сначала считала идею сыграть Диану абсурдной и даже советовала режиссеру найти другую актрису. Однако Ларраин настаивал, что для него важна не внешнее сходство, а "дух".

Напомним, недавно Кристен Стюарт заявила, что не видит своего будущего в американской киноиндустрии, отдавая предпочтение работе в Европе.

