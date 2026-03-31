EBA выступила за сохранение текущих предельных цен на электроэнергию

В Ассоциации подчеркивают, что именно эти ценовые параметры позволили сохранить баланс на рынке, стимулировать импорт электроэнергии и создать предпосылки для развития новой генерации.

Европейская бизнес-ассоциация (EBA) призвала НКРЭКП сохранить действующий уровень прайс-кепов на рынке электроэнергии после истечения срока действия временных ограничений в конце марта.

В обращении к регулятору эксперты Комитета по энергетике Ассоциации подчеркивают, что текущие предельные цены являются ключевым условием стабильной работы энергосистемы в условиях дефицита мощностей и поврежденной инфраструктуры.

"Сохранение текущего уровня предельных цен является необходимым условием для стабильного функционирования рынка электроэнергии", - отмечают в Европейской бизнес-ассоциации.

Речь идет о прайс-кепах на уровне 15 000 грн/МВт·ч для рынка "на сутки вперед" и внутрисуточного рынка и 16 000 грн/МВт·ч - для балансирующего рынка, которые действуют до 31 марта 2026 года.

В Ассоциации подчеркивают, что именно эти ценовые параметры позволили поддержать баланс на рынке, стимулировать импорт электроэнергии и создать предпосылки для развития новой генерации. В то же время они обеспечивают предсказуемость для инвесторов, что является критически важным для реализации проектов в сфере распределенной и маневровой генерации.

"Снижение предельных цен может сделать работу маневровой генерации экономически невыгодной", - предупреждают эксперты.

По мнению EBA, это также может привести к ухудшению баланса в энергосистеме и увеличению объемов отключений в часы пиковой нагрузки.

Между тем в ICC Ukraine подчеркнули, что предельные цены играют критическую роль в обеспечении импорта электроэнергии, который остается одним из ключевых инструментов балансирования энергосистемы в условиях дефицита мощностей.

Вас также могут заинтересовать новости: