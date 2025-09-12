По информации антикоррупционных активистов, контракт на проведение работ получило скандально известное ООО "Строительная компания "Адамант".

Столичная организация ОО "Гражданское движение поддержки реформ" (ОО "ГДПР") обратилась к ОПУ, СБУ, НАБУ, БЭБ, Нацполиции и в Госаудит с требованием проверить очередной многомиллиардный тендер от ЧАО "Укргидроэнерго". Об этом говорится в сообщении юриста, политического эксперта и блогера Михаила Шнайдера в Facebook.

По словам Шнайдера, в письме-обращении ОО "ГДПР" говорится о закупке на 4,36 млрд грн услуг по строительству сооружений защиты здания ГЭС-2 Днепровской ГЭС, которые якобы могли "осесть в карманах" чиновников.

"Деньги на эти сверхважные направления государство выделяет просто космические. Выделяет, чиновники осваивают, а воз и ныне там", - отмечает политический эксперт.

По информации антикоррупционных активистов, контракт на проведение работ получило скандально известное ООО "Строительная компания "Адамант" (ЕГРПОУ 36972558).

"Наибольшим их достижением до этого было строительство мусорной свалки в Подгорцах под Киевом, которая, кстати, до сих пор не закончена и не сдана! По открытым данным, эта фирма имеет крайне сомнительную репутацию и фигурирует во множестве уголовных производств… по фактам завышения смет, фиктивных операций.

Это в частности: расследование Нацполиции (ч.5 ст. 191 УКУ) в отношении связанных предприятий; расследование СБУ (ч.2 ст. 258-5, ч.5 ст. 191 УКУ) по делу о хищении средств КП "Киевпасстранс", где фигурирует "Адамант" … и т.д.

Вот именно этим специалистам по мусорным махинациям, как утверждают антикоры, чиновники Гвоздий и Шкураков и отдали этот контракт на 4(!!) с лишним миллиарда по нашей Днипро ГЭС!" - отмечает Шнайдер.

Блогер со ссылкой на антикор-расследователей подчеркивает, что "спецам по организации свалок" выплатили полтора миллиарда аванса.

"Летом финотчетность "адамантов" показала, что после получения космического аванса по факту выполнено работ всего на 68(!!) млн грн. На счету остаток в 5 с лишним млн грн, а остальные бюджетные средства, по мнению авторов обращения, давно выведены через ряд фиктивных предприятий", - отмечает политический эксперт.

Руководитель организации ОО "Гражданское движение поддержки реформ" Сергей Савчук требует от правоохранителей принять немедленные меры: провести аудит взаимоотношений между "Укргидроэнерго" и ООО "Адамант".

"И при наличии оснований, а они, как убеждены эксперты, есть - внести данные в ЕРДР и привлечь виновных к ответственности", - подчеркивает Шнайдер.