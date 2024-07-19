Государственные пенсионные фонды США опосредованно инвестировали в специализированные суда ледового класса, которые перевозят российский СПГ.

России необходимо наращивать экспорт сжиженного природного газа, чтобы пополнить казну и финансировать войну в Украине. Западные пенсионные фонды могут непреднамеренно протянуть Кремлю руку помощи, пишет Bloomberg со ссылкой на данные консалтинговых компаний Data Desk и Anti-Corruption Data Collective.

Отмечается, что государственные пенсионные фонды, в частности под управлением штатов Вашингтон, Нью-Йорк и Калифорния, косвенно инвестировали в специализированные суда ледового класса, обслуживающие "Ямал СПГ". Речь идет о крупнейшем действующем в РФ терминале по экспорту газа – жизненно важном элементе усилий, направленных на замену прибыльной торговли с Европой.

Деятельность ПАО "Новатэк" на Ямале в Арктике не подпадает под санкции, и нет никаких оснований считать, что эти средства нарушали какие-то правила. Однако во время усиленного контроля за финучреждениями не сообщенная связь между американскими инвесторами и одним из ключевых источников доходов Москвы является напоминанием о непрозрачности мировой финансовой системы.

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В этом случае связь между американскими рабочими и пенсионерами и Россией осуществляется через нью-йоркского альтернативного инвестиционного менеджера Stonepeak и его Инфраструктурный фонд с капиталом в 14 миллиардов долларов. На сегодняшний день фонд инвестировал 6 миллиардов долларов в 10-15 активов, среди которых Seapeak LLC – основной владелец газовозов и бывшее подразделение американской судоходной компании Teekay Tankers, занимавшееся перевозкой СПГ.

По словам журналистов, компания Stonepeak приобрела Seapeak в январе 2022 года и получила доли в десятках танкеров, среди которых шесть из 16 судов ледового класса, экспортировавших топливо с Ямала в этом году. Согласно данным отслеживания судов, из 160 поставок с Ямала в 2024 году более трети были осуществлены танкерами Seapeak. Без этих судов "Новатэк", а следовательно, и Россия, не смогла бы экспортировать СПГ с терминала на Ямале: "Эти ледоколы-газовозы были специально спроектированы для транспортировки российского СПГ из Арктики в Европу и Азию. Для них нет другого рынка", – рассказал основатель Арктического института вашингтонского аналитического центра Малте Хумперт.

Кто покупает российский СПГ

Seapeak транспортирует СПГ по долгосрочным договорам фрахтования, заключенным десять лет назад, и обслуживает европейских покупателей, которые забирают значительную часть ямальского газа. При этом компания не получает доходов напрямую от России или российских компаний и соблюдает все санкции Великобритании и ЕС.

Европа остается одним из крупнейших покупателей российского СПГ. Франция, Испания и Бельгия входят в пятерку крупнейших импортеров в этом году.

Реакция пенсионных фондов США

Так, калифорнийская система пенсионного обеспечения государственных служащих, известная как Calpers, является одним из инвесторов фонда Stonepeak. В то же время калифорнийская система пенсионного обеспечения государственных служащих в ответ на запрос Bloomberg сообщила, что уже выразила беспокойство генеральному партнеру.

"Мы считаем, что российские инвестиции представляют существенный риск для нашего долгосрочного инвестиционного успеха и приняли меры, в соответствии с нашими фидуциарными обязанностями, чтобы изъять эти активы из нашего портфеля. Мы продолжим следить за событиями, чтобы убедиться, что действия наших партнеров соответствуют нашим инвестиционным убеждениям", – отметил руководитель отдела по связям с общественностью Calpers Джон Майерс.

Инвестиционный совет штата Вашингтон, Пенсионный фонд государственных служащих штата Орегон, Общий пенсионный фонд штата Нью-Йорк и Система пенсионного обеспечения учителей штата Иллинойс отказались от комментариев.

Спрос на российский СПГ

Ранее УНИАН писал, что Европа и Россия остаются запертыми в напряженных отношениях экономической зависимости, в частности британские фирмы помогают поддерживать поставки российского СПГ в Европу.

Морская промышленность стран, поддерживающих Украину, включая членов G7 и Европейского Союза, обработала более 90% экспорта российского сжиженного природного газа в 2023 году на сумму 15,5 млрд евро.

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