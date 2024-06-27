Появляется все больше доказательств того, что Москва начала делать то же самое в отношении сжиженного природного газа.

За несколько месяцев после вторжения в Украину и карательных ограничений Запада, введенных в ответ, Россия накопила теневой флот для транспортировки своей нефти по всему миру. Теперь появляется все больше доказательств того, что Москва начала делать то же самое в отношении сжиженного природного газа (СПГ), пишет Bloomberg.

Отмечается, что газ является ключом к планам Кремля увеличить экспорт, пополнить государственную казну и финансировать свою военную машину, но для этого нужна большая доля мирового рынка СПГ, поскольку "когда-то прибыльная европейская трубопроводная торговля почти прекращена".

"На сегодняшний день планы расширения мешали санкциями США, которые не позволили иностранным компаниям попасть на рынок и прекратили поставки специализированных готовых носителей, жизненно необходимых для достижения арктических объектов", - отмечает издание. Видео дня

Авторы прогнозируют, что новые европейские ограничения, которые введут в следующем году, ограничивая доступ к портам, будут еще больше мешать текущей цепочке поставок.

"Детали поразительно похожи на маневры по созданию национального теневого нефтяного флота, включая использование непрозрачных компаний и кораблей, настолько старых, что при нормальных условиях они уже были бы выведены из эксплуатации", - отмечается в статье.

Теневой флот РФ - последние новости

14-й пакет санкций ЕС нанесет удар по "теневому флоту" российских танкеров, сообщила сообщила министр иностранных дел Нидерландов Ханке Брейнс Слот. По ее словам, именно этот флот спасает Россию от полной нефтяной блокады.

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