Британские фирмы помогают поддерживать поставки российского газа в Европу / фото REUTERS

Европа и Россия остаются запертыми в напряженных отношениях экономической зависимости, в частности, британские фирмы помогают поддерживать поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) в Европу. Об этом говорится в статье Sky News.

Отмечается, что малоизвестная компания Seapeak из Глазго стала соучастником войны Владимира Путина против Украины. Ей принадлежит танкер Yakov Gakkel один из самых современных в мире танкеров для перевозки сжиженного природного газа (СПГ), который имеет необычный козырь в рукаве. LNG-танкеры это необычайные корабли, внутренние конструкции которых настолько продуманы, что они способны хранить огромные объемы природного газа при температуре около -163°C.

Транспортировка СПГ танкерами

По словам журналистов, Yakov Gakkel может делать то, чего не может большинство других СПГ-танкеров. Он может ломать лед, что позволяет ему путешествовать к Полярному кругу и обратно даже зимой. Именно этим он и занимается, доставляя огромные объемы газа из российской Сибири в Европу. Это частично объясняет, почему в Европе никогда не заканчивался газ, даже после вторжения РФ в Украину.

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В то время, когда объемы российского трубопроводного газа, поступающего в Европу, резко сократились, количество поставок российского СПГ выросло до рекордных уровней.

Европа все еще зависит от российского газа

В статье также отмечается, что сейчас Европа все еще зависит от России в поставках около 15% газа, все большая доля которого поступает морскими путями на танкерах, как Yakov Gakkel. В прошлом месяце Россия обогнала США и стала вторым крупнейшим поставщиком газа на континент. Это еще одно доказательство того, что объемы СПГ, которые перевозятся кораблями через Северное море, Ирландское море и Ла-Манш, постоянно увеличиваются. Эта зависимость стоила недешево: Европа заплатила России за СПГ с 2022 года около 10 млрд евро.

Европейские лидеры запретили России использовать свои порты для "перевалки" СПГ промежуточный пункт на пути к другим пунктам назначения. Однако на эти перевалки приходится максимум четверть российского газа, поступающего танкерами в Европу. Подавляющее большинство попадает в Бельгию, Францию и Испанию.

Yakov Gakkel и флотилия танкеров со сжиженным газом продолжают плавать между Сибирью и различными портами Европы Зебрюгге, Дюнкерк, Монтуар и Бильбао обеспечивая континент российскими углеводородами, без которых он до сих пор не может жить, пишет автор.

Роль британских фирм в транспортировке российского газа

Журналисты подчеркивают, что Yakov Gakkel важный винтик в финансовой машине, помогающей финансировать российский режим. Однако он частично принадлежит и управляется британской компанией. Seapeak владеет и управляет флотом танкеров для перевозки сжиженного природного газа по всему миру, в частности Yakov Gakkel и 4 другими ледоколами для перевозки СПГ, которые курсируют по сибирскому маршруту. То, что британская компания может способствовать этой прибыльной для России торговле, может удивить, но в этом нет ничего противозаконного: просто режим санкций против России оказался не таким совершенным.

Seapeak не единственная британская компания, которая помогает поддерживать поток российского газа. Хотя британским страховщикам запрещено защищать нефтяные танкеры, перевозящие российскую нефть, аналогичных санкций в отношении российских кораблей для перевозки СПГ не существует. В итоге многие из этих танкеров застрахованы британскими компаниями, работающими в "квадратной миле". Еще один ледокольный танкер "Владимир Русанов" застрахован в британском P&I Club, который также страхует ряд других перевозчиков СПГ

В "Британском клубе", который следит за соблюдением всех санкционных норм в отношении российских энергетических грузов, к примеру заявили журналистам, что прямая перевозка СПГ с Ямала в Зебрюгге и предоставление страховых услуг для такой перевозки пока не подпадает под действие санкций.

"Транспортировка российского газа в Европу его зависимость от британских операторов и страховщиков это лишь один небольшой пример лазеек и упущений в санкционном режиме Великобритании. Но хотя правительственные министры выразили беспокойство по поводу эффективности более широкого режима санкций, пока мало что свидетельствует о том, что они намерены его ужесточить... Корабли вроде Yakov Gakkel продолжают транспортировать миллиарды кубометров газа с газовых месторождений Ямала в Сибири в Европу в обмен на миллиарды евро. И эти и другие углеводородные доходы являются одним из главных объяснений того, почему Россия способна производить больше ракет и оружия, чем украинцы", пишет Sky News.

Российский СПГ последние новости

Ранее УНИАН писал, что Европа слезла с "газовой иглы" РФ, но появилась новая зависимость. Зависимость от СПГ создает потенциальные проблемы для Европы в будущем, создавая зависимость от различных поставщиков, подвергая ее крайне нестабильному рынку и потенциально задерживая прогресс блока на пути к юридически обязательной цели достижению нулевых выбросов к 2050 году.

К тому же после нефти Россия может формировать теневой флот для газа. Появляется все больше доказательств того, что Москва начала делать то же самое в отношении сжиженного природного газа.

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