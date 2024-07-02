Британских операторы и страховщики обеспечивают поставки сжиженного природного газа танкерами.

Европа и Россия остаются запертыми в напряженных отношениях экономической зависимости, в частности, британские фирмы помогают поддерживать поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) в Европу. Об этом говорится в статье Sky News.

Отмечается, что малоизвестная компания Seapeak из Глазго стала соучастником войны Владимира Путина против Украины. Ей принадлежит танкер Yakov Gakkel – один из самых современных в мире танкеров для перевозки сжиженного природного газа (СПГ), который имеет необычный козырь в рукаве. LNG-танкеры – это необычайные корабли, внутренние конструкции которых настолько продуманы, что они способны хранить огромные объемы природного газа при температуре около -163°C.

Транспортировка СПГ танкерами

По словам журналистов, Yakov Gakkel может делать то, чего не может большинство других СПГ-танкеров. Он может ломать лед, что позволяет ему путешествовать к Полярному кругу и обратно даже зимой. Именно этим он и занимается, доставляя огромные объемы газа из российской Сибири в Европу. Это частично объясняет, почему в Европе никогда не заканчивался газ, даже после вторжения РФ в Украину.

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В то время, когда объемы российского трубопроводного газа, поступающего в Европу, резко сократились, количество поставок российского СПГ выросло до рекордных уровней.

Европа все еще зависит от российского газа

В статье также отмечается, что сейчас Европа все еще зависит от России в поставках около 15% газа, все большая доля которого поступает морскими путями на танкерах, как Yakov Gakkel. В прошлом месяце Россия обогнала США и стала вторым крупнейшим поставщиком газа на континент. Это еще одно доказательство того, что объемы СПГ, которые перевозятся кораблями через Северное море, Ирландское море и Ла-Манш, постоянно увеличиваются. Эта зависимость стоила недешево: Европа заплатила России за СПГ с 2022 года около 10 млрд евро.

Европейские лидеры запретили России использовать свои порты для "перевалки" СПГ – промежуточный пункт на пути к другим пунктам назначения. Однако на эти перевалки приходится максимум четверть российского газа, поступающего танкерами в Европу. Подавляющее большинство попадает в Бельгию, Францию и Испанию.

Yakov Gakkel и флотилия танкеров со сжиженным газом продолжают плавать между Сибирью и различными портами Европы – Зебрюгге, Дюнкерк, Монтуар и Бильбао – обеспечивая континент российскими углеводородами, без которых он до сих пор не может жить, пишет автор.

Роль британских фирм в транспортировке российского газа

Журналисты подчеркивают, что Yakov Gakkel – важный винтик в финансовой машине, помогающей финансировать российский режим. Однако он частично принадлежит и управляется британской компанией. Seapeak владеет и управляет флотом танкеров для перевозки сжиженного природного газа по всему миру, в частности Yakov Gakkel и 4 другими ледоколами для перевозки СПГ, которые курсируют по сибирскому маршруту. То, что британская компания может способствовать этой прибыльной для России торговле, может удивить, но в этом нет ничего противозаконного: просто режим санкций против России оказался не таким совершенным.

Seapeak – не единственная британская компания, которая помогает поддерживать поток российского газа. Хотя британским страховщикам запрещено защищать нефтяные танкеры, перевозящие российскую нефть, аналогичных санкций в отношении российских кораблей для перевозки СПГ не существует. В итоге многие из этих танкеров застрахованы британскими компаниями, работающими в "квадратной миле". Еще один ледокольный танкер "Владимир Русанов" застрахован в британском P&I Club, который также страхует ряд других перевозчиков СПГ

В "Британском клубе", который следит за соблюдением всех санкционных норм в отношении российских энергетических грузов, к примеру заявили журналистам, что прямая перевозка СПГ с Ямала в Зебрюгге и предоставление страховых услуг для такой перевозки пока не подпадает под действие санкций.

"Транспортировка российского газа в Европу – его зависимость от британских операторов и страховщиков – это лишь один небольшой пример лазеек и упущений в санкционном режиме Великобритании. Но хотя правительственные министры выразили беспокойство по поводу эффективности более широкого режима санкций, пока мало что свидетельствует о том, что они намерены его ужесточить... Корабли вроде Yakov Gakkel продолжают транспортировать миллиарды кубометров газа с газовых месторождений Ямала в Сибири в Европу в обмен на миллиарды евро. И эти и другие углеводородные доходы являются одним из главных объяснений того, почему Россия способна производить больше ракет и оружия, чем украинцы", – пишет Sky News.

Российский СПГ – последние новости

Ранее УНИАН писал, что Европа слезла с "газовой иглы" РФ, но появилась новая зависимость. Зависимость от СПГ создает потенциальные проблемы для Европы в будущем, создавая зависимость от различных поставщиков, подвергая ее крайне нестабильному рынку и потенциально задерживая прогресс блока на пути к юридически обязательной цели – достижению нулевых выбросов к 2050 году.

К тому же после нефти Россия может формировать теневой флот для газа. Появляется все больше доказательств того, что Москва начала делать то же самое в отношении сжиженного природного газа.

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