Специфический запах герани отталкивает мух и освежает комнату, но чтобы она хорошо цвела, ее нужно уметь обрезать.

Если мы хотим, чтобы летом наш балкон или сад украшала красивая цветущая герань, важно регулярно проводить обрезку и очистку этого растения.

Рассмотрим, как обрезать герань весной и что будет, если этого не сделать.

Как омолодить герань – советы для садоводов

Герань лучше всего обрезать в самом начале весны для пышного цветения и осенью для формирования кустов и подготовки к зиме. В отличие от посадки, которую часто соотносят с Лунным календарем, когда обрезать герань – значения не имеет, но если сделать это слишком поздно, цветение будет тоже поздним и, скорее всего, достаточно скудным.

Нужно понимать, что за зиму герань страдает от недостатка света: листья желтеют и опадают, побеги вытягиваются и обесцвечиваются. Садовые и ампельные сорта, после хранения в виде связок с укутанными корнями, выглядят почти засохшими. Поэтому первый важный шаг – замочить их в воде на несколько часов.

После замачивания проводят "косметическую" обрезку острым ножом. Как правильно подрезать герань:

Погибшие и усыхающие побеги удаляют полностью.

Вытянутые побеги с листьями только на верхушке обрезают у основания.

Тонкие бледные побеги с мелкими листьями укорачивают.

Желтые листья и цветочные почки удаляют.

Здоровые побеги с листьями обрезают на несколько сантиметров от основания – это пробуждает скрытые почки и стимулирует формирование густого куста.

Обычно в том, как обрезать герань в горшке, проблем быть не должно, но удобнее всего делать это, когда растение уже начинает выпускать новые побеги. При этом чем моложе куст, тем обильнее он зацветет после обрезки.

Ампельная герань (пеларгония) – особый случай: в отличие от садовой, она цветет пышнее, если большинство старых побегов сохраняются. Некоторые садоводы обрезают ее на 5–6 см от основания, другие практически не трогают.

Как развести герань дома – лучшие условия для роста

Обрезанные кусты желательно пересадить, частично обновив почву: для этого достаточно снять верхний слой и заменить его свежей питательной смесью или перегноем.

Лучший состав грунта:

черный торф и садовая земля в равных частях;

10 % песка или перлита;

5 г длительно действующего удобрения на литр.

И если с тем, как обрезать герань для пышного цветения, все понятно, то с ее размножением могут возникнуть трудности. В целом есть два распространенных способа.

Отводками – длинный гибкий побег пригибают в соседний горшок с торфяной землей, заглубляя на треть. Лишние и прикорневые листья удаляют, кончик оставляют свободным. После укоренения молодое растение отделяют.

Черенками – короткие здоровые побеги длиной несколько сантиметров (длинные можно разделить на 2–3 части) оставляют подвядать на день, затем высаживают в смесь торфа и песка или ставят в чистую воду. При достаточном тепле и освещении корни появляются через 3–4 недели.

В дальнейшем укоренившиеся черенки пересаживают в контейнер на два размера больше и о том, как подрезать герань, можно не беспокоиться вплоть до осени.

Уход после омоложения

Омоложенные растения ставят в светлое место, защищенное от прямого полуденного солнца.

К свежему воздуху ее следует приучать постепенно – сначала днем, затем и ночью, а при подсыхании почвы – поливать теплой водой, не смачивая листья и не допуская застоя.

Желтые листья и первые цветочные почки лучше удалить: раннее цветение ослабляет последующий рост. Но с тем, как обрезать герань, лучше не переусердствовать – иначе она может совсем не зацвести.

Герань родом из субтропиков, поэтому любит тепло и солнце. В квартире ее место – на южном окне или балконе.

