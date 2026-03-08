Гигантский айсберг, который был в два раза больше Лондона, растает за несколько недель

После десятилетий существования когда-то огромная ледяная масса постепенно теряет свое былое величие.

История одного из старейших айсбергов в мире A23a подходит к концу. После почти четырех десятилетий существования его остатки быстро тают в более теплых водах Южной Атлантики. Ученые предполагают, что от некогда гигантской ледяной массы может не остаться ничего уже через несколько недель, пишет издание BBC.

Путешествие длиной в 40 лет

В свое время A23a считался самым большим айсбергом на планете. Его площадь превышала 4 тысячи квадратных километров - это примерно вдвое больше территории Лондона. Он образовался в 1986 году после того, как огромная глыба льда откололась от антарктического ледникового шельфа Филхнер в море Уэдделла.

После отделения ледяной гигант десятилетиями оставался практически неподвижным, он был "закреплен" в морском иле более 30 лет. Только в 2020 году ученые зафиксировали, что айсберг начал медленно дрейфовать.

Видео дня

Даже через 39 лет после образования, в начале 2025 года, он все еще оставался огромным, почти размером с морской участок между островом Уайт и французской Нормандией.

"Его путь действительно впечатляет своей долговечностью", - говорит доктор Кристофер Шуман, бывший исследователь Университета Мэриленда, округ Балтимор.

Разрушение

После десятилетий относительной стабильности ситуация резко изменилась в 2025 году. За несколько месяцев айсберг потерял примерно четверть своей площади. Крупные глыбы откалывались одна за другой, в то время как теплые воды океана постепенно подтачивали основание и края ледяной массы. К середине 2025 года A23a уже перестал быть самым большим айсбергом в мире.

В августе и сентябре он дрейфовал над подводным поднятием Северо-Западной Джорджии - примерно в 1500 километрах к востоку от Фолклендских островов. Именно там, по словам исследователей, механические нагрузки в сочетании с более теплой водой вызвали масштабное разрушение льда. В результате от основной массы отделились крупные фрагменты, которые получили собственные названия - A23g, A23h и A23i.

"Было увлекательно видеть, как он оставался стабильным десятилетиями, а затем распался за один год", - объясняет доктор Кэтрин Уокер из Океанографического института Вудс-Холл.

Последний этап существования

В декабре 2025 года, во время летнего сезона в Южном полушарии, повышение температур еще больше ускорило процесс разрушения. На поверхности айсберга начали появляться глубокие синие озера - признак того, что лед активно тает не только снизу, но и сверху.

"Это было прекрасно наблюдать, но это явный признак того, что айсберг становится все более хрупким", - говорит профессор Майк Мередит из Британской антарктической службы.

В этот период стал особенно заметным процесс так называемого гидрорастрескивания: талая вода просачивается в трещины, расширяет их и ускоряет разламывание льда. По словам доктора Шумана, вода, которая накапливалась внутри айсберга, в конечном итоге привела к "взрывному" разрушению отдельных участков льда - явлению, известному как "меланж".

В период с 11 по 22 февраля 2026 года A23a прошел более 700 километров в Южной Атлантике под воздействием океанических течений. Во время этого путешествия он попал в воду с температурой около 10°C на поверхности.

"Это как кубик льда в напитке. Он быстро тает", - отметил Шуман.

По состоянию на 5 марта 2026 года площадь айсберга сократилась примерно до 180 квадратных километров. Когда она уменьшится до 70 квадратных километров, ученые прекратят его мониторинг.

"Все следы, вероятно, исчезнут через несколько недель, не больше", - спрогнозировал профессор Эдриан Лакман из Университета Суонси.

Исследования ученых

Ранее УНИАН писал, что ученые обнаружили в недрах Земли две гигантские структуры размером с континенты, которые расположены примерно на глубине 2000 километров. Одна из них находится под Африкой, а другая - под Тихим океаном, и их высота достигает около 1000 км, что более чем в 100 раз превышает высоту Эвереста. Исследователи установили, что эти области значительно горячее окружающей мантии и обладают необычными физическими свойствами, которые могут изменить представления о внутреннем строении планеты.

Добавим, что выяснили, почему около 4200 лет назад пала древняя цивилизация Шицзяхэ . Оказалось, что главной причиной были длительные сильные дожди и наводнения, а не засуха, как ранее считали. Чрезмерные осадки затапливали низины, разрушали поля и заставляли людей переселяться на высокие территории. Из-за этого жители постепенно покинули свои поселения, и культура постепенно исчезла.

Вас также могут заинтересовать новости: