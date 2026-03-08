Не только iPhone: Apple сняла с производства сразу 15 своих устройств

Компания Apple после премьеры весенних новинок свернула производство некоторых старых устройств, являющихся их прямыми предшественниками. Многие из них были представлены в 2024-2025 годах, то есть они выпускались всего 1-2 года, а некоторые даже меньше года.
Эти 15 продуктов были исключены из линейки Apple, чтобы освободить место для новых моделей, пишет MacRumors.
- iPhone 16e с A18 (2025)
- 11-дюймовый iPad Air с M3 (2025)
- 13-дюймовый iPad Air с M3 (2025)
- 13-дюймовый MacBook Air с M4 (2025)
- 15-дюймовый MacBook Air с M4 (2025)
- 13-дюймовый MacBook Pro с M5 и 512 ГБ памяти (2025)
- 14-дюймовый MacBook Pro с M4 Pro (2024)
- 16-дюймовый MacBook Pro с M4 Pro (2024)
- 14-дюймовый MacBook Pro с M4 Max (2024)
- 16-дюймовый MacBook Pro с M4 Max (2024)
- Mac Studio с M3 Ultra и 512 ГБ памяти (2025)
- Studio Display с A13 Bionic (2022)
- Pro Display XDR (2019)
- Pro Stand для Pro Display XDR (2019)
- Адаптер крепления Pro Display XDR VESA (2019)
Все перечисленные гаджеты получили полноценную замену с улучшенными характеристиками. Так, iPhone 17e получил магниты MagSafe, за отсутствие которых ругали iPhone 16е, а минимальный объем памяти в MacBook Air М5 вырос с 256 ГБ до 512 ГБ.
Также Apple представила бюджетный MacBook Neo. Он алюминиевый, как Air и Pro, но без подсветки клавиатуры и MagSafe-зарядки, а внутри у него стоит мобильный процессор A18 Pro. Базовая комплектация с 256 ГБ памяти и 8 ГБ ОЗУ обойдется в $600.
Все слухи и утечки указывают на то, что Apple отложила выход базового iPhone 18 до 2027 года. Этой осенью компания представит iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и складной iPhone.