Не только iPhone: Apple сняла с производства сразу 15 своих устройств

На смену старым iPhone, iPad и Mac пришли новые версии с улучшенными характеристиками.

Компания Apple после премьеры весенних новинок свернула производство некоторых старых устройств, являющихся их прямыми предшественниками. Многие из них были представлены в 2024-2025 годах, то есть они выпускались всего 1-2 года, а некоторые даже меньше года.

Эти 15 продуктов были исключены из линейки Apple, чтобы освободить место для новых моделей, пишет MacRumors.

iPhone 16e с A18 (2025)

11-дюймовый iPad Air с M3 (2025)

13-дюймовый iPad Air с M3 (2025)

13-дюймовый MacBook Air с M4 (2025)

15-дюймовый MacBook Air с M4 (2025)

13-дюймовый MacBook Pro с M5 и 512 ГБ памяти (2025)

14-дюймовый MacBook Pro с M4 Pro (2024)

16-дюймовый MacBook Pro с M4 Pro (2024)

14-дюймовый MacBook Pro с M4 Max (2024)

16-дюймовый MacBook Pro с M4 Max (2024)

Mac Studio с M3 Ultra и 512 ГБ памяти (2025)

‌Studio Display‌ с A13 Bionic (2022)

Pro Display XDR (2019)

Pro Stand для Pro Display XDR (2019)

Адаптер крепления Pro Display XDR VESA (2019)

Все перечисленные гаджеты получили полноценную замену с улучшенными характеристиками. Так, iPhone 17e получил магниты MagSafe, за отсутствие которых ругали iPhone 16е, а минимальный объем памяти в MacBook Air М5 вырос с 256 ГБ до 512 ГБ.

Видео дня

Также Apple представила бюджетный MacBook Neo. Он алюминиевый, как Air и Pro, но без подсветки клавиатуры и MagSafe-зарядки, а внутри у него стоит мобильный процессор A18 Pro. Базовая комплектация с 256 ГБ памяти и 8 ГБ ОЗУ обойдется в $600.

Все слухи и утечки указывают на то, что Apple отложила выход базового iPhone 18 до 2027 года. Этой осенью компания представит iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и складной iPhone.

Вас также могут заинтересовать новости: