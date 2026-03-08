Возле посольства США в Осло прогремел взрыв: что известно

Сообщений о пострадавших не было.

В Норвегии возле посольства США в Осло утром в воскресенье произошел громкий взрыв, пишет Reuters, ссылаясь на заявления полиции и очевидцев.

Взрыв произошел около 1 часа ночи по местному времени в районе, где находится американское дипломатическое представительство. Очевидцы, которые находились рядом в момент инцидента, сообщали о густом дыме и громком звуке, после чего на место происшествия прибыли экипажи полиции, пожарные и кареты экстренной помощи.

По данным полиции Осло, взрыв произошел у входа в консульский отдел. Как сообщил один из очевидцев, был поврежден вход в посольство.

"На месте происшествия были проведены расследования с использованием собак, дронов и вертолета в поисках потенциальных преступников", – говорится в заявлении департамента полиции Осло.

Правоохранители сообщили, что других взрывных устройств в этом районе обнаружено не было.

В настоящее время сообщений о пострадавших нет. По данным СМИ, полиция находится в посольстве и поддерживает связь с его сотрудниками.

При этом представитель полиции заявил, что "слишком рано" связывать взрыв с конфликтом вокруг американо-израильской войны против Ирана, и пока нет никаких признаков какой-либо связи.

Война США в Иране - последние новости

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что за три дня операции "Эпическая ярость" США полностью уничтожили иранский флот, затопив 42 корабля Тегерана.

В то же время американские спецслужбы предупреждают, что кампания Соединенных Штатов вряд ли приведет к краху исламского режима в Тегеране. : военный и духовный истеблишмент страны слишком крепко держится за власть.

