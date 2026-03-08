Люди, которые сидят, поджав ногу под себя, имеют эти особые 11 черт характера.

Они креативны и умеют слушать.

Хотя наши движения тела, выражения лица и позы во время сидения иногда произвольны и случайны, они порой раскрывают окружающим информацию о нашем настроении и личности. Как пишет YourTango, психологи утверждают, что люди, которые почти всегда сидят, поджав одну ногу под себя, обычно обладают 11 особыми чертами характера.

1. Они накапливают много напряжения в теле

Исследование, опубликованное Американской психологической ассоциацией, утверждает, что наше физическое тело склонно накапливать много напряжения из-за перегрузки и тревоги в нашей жизни. Вместе с тем, люди, которые почти всегда сидят, поджав одну ногу под себя, могут чувствовать себя более устойчиво.

2. Они ностальгируют

Несмотря на то, что сейчас они взрослые, некоторые люди все еще прибегают к этим "детским" позам сидения, чтобы чувствовать себя в большей безопасности и защищенности, будь то разговор с партнером дома или работа в офисе за своим столом.

Видео дня

3. Они жаждут комфорта среди хаоса

Успокаивающие прикосновения к себе и позы действительно могут помочь снять накопившийся стресс и напряжение, согласно исследованию журнала Stress & Health. Люди, испытывающие стресс, прибегают к этим привычкам самоуспокоения в трудные времена, часто подсознательно.

4. Они адаптируются

Люди, которые сидят в нетипичных позах и поджимают ноги под себя во время работы, как правило, адаптируются. Они знают, как удобно устроиться где угодно, даже если их стул жесткий, вокруг много всего происходит или у них миллион обязанностей.

5. Они креативны и обладают богатым воображением

Исследование, опубликованное в журнале Creativity Research Journal, показало, что то, как человек сидит во время работы, может влиять на его творческое мышление. Если ему приходится вытягивать руки и поддерживать более вытянутую позу, он часто чувствует себя более комфортно в творческом плане.

6. Им важно, чтобы люди чувствовали себя в безопасности

Как объясняет исследование Университета Дьюка, наш язык тела и осанка часто могут рассказать другим людям о том, что мы чувствуем и думаем. При участии в очень уязвимом разговоре или конфликте, изменение языка тела, чтобы заставить кого-то чувствовать себя более комфортно, даже если это происходит подсознательно, может иметь решающее значение.

7. Им все равно на осуждение со стороны других

Люди, постоянно беспокоящиеся о суждениях окружающих и ошибочных социальных представлениях, склонны к более тревожному состоянию, из-за чего их язык тела и осанка часто кажутся более жесткими и безжизненными. Однако, если человек не беспокоится о том, чтобы произвести впечатление или понравиться другим, он, скорее всего, более расслаблен, открыт и искренен в общении и на публике.

8. Они замыкаются в себе, когда чувствуют себя подавленными

Если человек в группе людей уходит в себя, скорее всего, его тело сначала передаст эту внутреннюю мысль. Он сдерживает свои конечности, кажется "меньше" и меняет язык тела таким образом, что это свидетельствует о самоанализе.

9. Им нужно чувствовать себя уверенно

Когда человеку нужно чувствовать себя уверенно в данный момент, в условиях страха, стресса или хаоса, изменение языка тела как механизм самоуспокоения может стать его первой защитой. Люди, которые почти всегда сидят, поджав одну ногу под себя, склонны использовать эту энергию заземления, изменяя свою осанку и контролируя движения конечностей.

10. Они умеют активно слушать

Если человек принимает непринужденную позу сидя и демонстрирует более открытый язык тела рядом с кем-то, это так же влиятельно, как зрительный контакт или ободряющие невербальные сигналы. Такие люди заботятся о том, чтобы уделить внимание собеседнику и выслушать его, чтобы понять, даже если эта энергия передается тем, как они сидят рядом с кем-то.

11. Они интроверты

Интроверты, как правило, предпочитают глубину, задушевные разговоры и безопасное пространство суетливым, чрезмерно стимулирующим и поверхностным взаимодействиям. Иногда даже простое скрещивание ног под телом, чтобы почувствовать себя более непринужденно и уверенно, идеально успокаивает их тревогу в данный момент. Им необходим какой-то ритуал самоуспокоения, чтобы избежать полного истощения от светских бесед и поверхностных людей.

Ранее УНИАН писал об нтересных чертах людей, которые накапливают кучу грязной посуды в раковине.

Вас также могут заинтересовать новости: