Могут ли киевляне массово перейти на газовые котлы и что для этого нужно: объяснение 'Киевгаза'

В условиях отсутствия отопления из-за уничтоженной Дарницкой ТЭЦ киевляне уже рассматривают варианты установки газовых котлов в квартирах. Если проблему с централизованным теплоснабжением быстро не решат, жители столицы могут начать массово переходить на индивидуальное отопление. В ответ на запрос "Киевгаз" рассказал УНИАН, рассчитаны ли газовые сети многоквартирных домов на такую нагрузку, какие правила действуют для установки котлов и в каких случаях потребителям могут ограничить или даже прекратить подачу газа.

Рассчитаны ли газовые сети многоквартирных домов Киева на массовую установку индивидуальных котлов, если значительная часть жителей решит перейти на автономное отопление?

В учреждении ответили, что согласно закону, любые строительные работы или изменения в жилье должны выполняться по проектной документации, которая разрабатывается с учетом градостроительных требований, строительных норм и действующего законодательства.

Так, к переоборудованию жилья относятся, в частности, установка индивидуального отопления, перенос батарей, сантехники или газовых приборов, отметили в "Киевгазе" и добавили, что если владелец или арендатор самовольно сделал перепланировку и это повредило конструкции дома, он должен за свой счет восстановить помещение до прежнего состояния. Если же такие изменения помешали другим жильцам, работы могут выполнить коммунальные службы, а расходы взыщут с нарушителя через суд.

"Строительные нормы позволяют устанавливать в жилых домах газовое оборудование для индивидуального отопления, горячего водоснабжения и бытовые плиты. В многоквартирных домах до пяти этажей допускается установка теплогенераторов с закрытой камерой сгорания при условии наличия отдельных дымовых каналов для каждого газифицированного помещения. В домах до десяти этажей можно использовать бытовые плиты и котлы с закрытой камерой сгорания с подключением к коллективным дымоходам", - пояснили в "Киевгазе".

В то же время в многоквартирных домах, по словам специалистов учреждения, запрещено отводить продукты сгорания газа через наружные стены при перепланировке квартир - дым должен отводиться через специальные вентиляционные каналы выше крыши здания. В частных же домах допускается отвод продуктов сгорания через наружную стену в соответствии с техническими требованиями производителя оборудования.

"Отдельно законодательство регулирует доступ к газораспределительным сетям. Получать или передавать природный газ через такие сети можно только при наличии договора с оператором газораспределительной системы, достаточной свободной мощности сети и регистрации участника рынка на платформе оператора ГРС", - добавили в ведомстве.

Существует ли риск аварий, если десятки квартир одновременно будут использовать газовые котлы?

Для того, чтобы определить, какое количество квартир многоэтажки может подключить индивидуальное газовое отопление, нужно рассчитать свободную мощность газовой сети. Оператор определяет ее на основе технических расчетов. Фактически это разница между максимальной технической мощностью газопровода и той частью мощности, которая уже зарезервирована договорами на присоединение. То есть это объем ресурса, который еще можно использовать для новых подключений, отмечают в "Киевгазе".

"Гидравлический расчет газопровода могут выполнять с помощью специального программного обеспечения. Он нужен, чтобы система газораспределения работала стабильно, безопасно и экономично, а давление газа оставалось в допустимых пределах для оборудования потребителей", - добавляют специалисты.

В то же время самовольное подключение к сети, повреждение пломб или другие вмешательства, которые могут повлиять на безопасность поставки газа или точность учета, считаются нарушением и наказываются по закону.

"В таких случаях оператор газораспределительной сети имеет право ограничить или полностью прекратить поставку газа потребителю, в частности если зафиксирован несанкционированный отбор газа или вмешательство в работу газовых сетей или оборудования", - подчеркнули в учреждении.

Насколько безопасна установка газовых котлов в старых многоэтажках Киева с точки зрения вентиляции, тяги и риска утечек газа?

"Оператор газораспределительной сети должен иметь доступ к объектам или земельному участку потребителя, где расположены газовые сети, оборудование или узел учета газа. Это необходимо для проверки соответствия установленного газового оборудования проектной документации, а также для осмотра сетей и оборудования. Если потребитель отказывает в таком доступе, это может стать основанием для ограничения или прекращения распределения газа", - отмечают эксперты "Киевгаза".

Кроме того, газовое оборудование могут отключить от системы газоснабжения, если выявлены опасные или технические нарушения, добавляют они. В частности, это касается неисправной автоматики безопасности, проблем с дымовыми или вентиляционными каналами, отсутствия тяги или несоответствия технической документации.

Также основанием для отключения может стать отсутствие необходимого технического обслуживания или не проведение в установленный срок проверки дымовых и вентиляционных каналов, подытожили в учреждении.

