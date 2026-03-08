Тина Кароль назвала молодых украинских исполнителей, которые 'очень засияли'

По мнению певицы, сейчас у артистов гораздо больше возможностей.

Известная певица Тина Кароль перечислила современных украинских исполнителей, которые, по ее мнению, особенно засияли. Среди них - певец и музыкант Shumei (настоящее имя - Олег Шумей), а также исполнительница Klavdia Petrivna (настоящее имя - Соломия Опришко).

"Их очень много, но такие, что сквозь время останутся голоса и песни…, - сказала Кароль в эфире 1-го випуска 5-го сезона шоу "єПитання на Новому". - Те, что очень засияли".

По словам певицы, есть и те, которые пока только растут.

"Каждый день благодаря соцсетям сегодня у них есть такая площадка для развития… Раньше нужно было реально встать в очередь и попасть вот к тебе на программу", - объяснила Кароль в беседе с ведущей шоу Лесей Никитюк.

И, пользуясь случаем, певица обратилась к молодым и талантливым исполнителям:

"Используйте свой шанс и никогда не думайте, что что-то невозможно, недосягаемо".

Напомним, УНИАН писал, как Наталья Могилевская вспомнила, что Игорь Кондратюк в свое время не оценил Тину Кароль.

