Тополя раскрыла свой настоящий вес после громкого развода

На днях певица вышла на связь с откровенным заявлением о своем состоянии.

Украинская певица Елена Тополя призналась, похудела ли она на фоне развода с лидером группы "Антитела" Тарасом Тополей, и раскрыла актуальный вес своего тела, пишет blik.ua.

Отмечается, что минимальный вес певицы был осенью 2023 года, тогда исполнительница весила 41 килограмм.

"46 килограммов, сегодня взвешивалась. Это немного больше, чем было 2 месяца назад", - заявила артистка.

Видео дня

Напомним, на днях Елена Тополя вышла на связь с откровенным заявлением о своем состоянии после развода.

"Это было очень тяжело, потому что развод - чрезвычайно стрессовый этап. Когда ты физически чувствуешь, будто у тебя оторвали часть тела. Освобождение пришло в момент, когда я поняла, что могу дышать. Что могу быть грустной, злой, растерянной – и это нормально. Спокойствие пришло только сейчас, когда я начала еще больше опираться на себя", - призналась певица в новом интервью

Как писал УНИАН, о том, что украинские артисты Тарас и Елена Тополя развелись после двенадцати лет брака, стало известно в начале декабря 2025-го.

Вас также могут заинтересовать новости: