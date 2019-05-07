В России задержали четырех человек по делу о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба"

Российское следствие выявило компании, сдающие загрязненную нефть в трубопровод.

Четыре человека задержаны по делу о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба".

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Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на заявление министра энергетики России Александра Новака.

"По его словам, следствие выявило компании, которые сдают загрязненную нефть в трубопровод", - говорится в сообщении.

Беларусь 25 апреля временно прекратила экспорт бензина и дизельного топлива в Украину, Польшу и страны Балтии из-за некачественной российской нефти. "Белнефтехим" пообещал потребовать компенсацию от российской стороны. Предварительно белорусская сторона оценивает ущерб в 100 миллионов долларов. Впоследствии транзит остановили также Польша и Украина.

21 апреля российская компания "Транснефть" признала наличие источника загрязнения сырья на участке нефтепровода "Дружба" Самара-Унеча. В компании пообещали в ближайшее время исправить ситуацию.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что загрязнение нефти нанесло "серьезный имиджевый ущерб" России. В загрязнении назвали виновной частную компанию в Самарской области, дело передали в ФСБ.

"Укртранснафта" 25 апреля в 21:43 приостановила транзит нефти по магистральному нефтепроводу "Мозырь - Броды" из-за ненадлежащего качества нефти, а 6 мая сообщила о поступлении качественной нефти в нефтепровод "Дружба" для транспортировки в страны Европейского союза.

Белорусская государственная нефтетранспортная компания "Белнефтехим" 2 мая заявила, что поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" из России возобновлены после недельной остановки, вызванной загрязнением российской нефти.