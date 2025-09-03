Наиболее популярным автомобилем в августе стал Renault Duster.

В прошлом месяце десять самых популярных моделей сформировали 30% отечественного рынка новых легковушек. Такие данные приводят специалисты портала "УкрАвтопром".

В десятку самых популярных автомобилей попали только кроссоверы, а наиболее популярным авто стал Renault Duster.

Это компактный кроссовер-внедорожник, который был представлен румынским автопроизводителем Dacia (входит в Groupe Renault) в модельном ряде 2010 года. Другое его название - Dacia Duster.

Сразу за Renault Duster довольно ожидаемо идут BYD Song Plus и Toyota RAV4. Замыкает десятку лидеров Volkswagen Touareg, который также традиционно пользуется большой популярностью.

ТОП-10 новых легковых автомобилей августа:

Renault Duster - 486 единиц;

BYD Song Plus - 361;

Toyota RAV4 - 299;

Hyundai Tucson - 251;

Volkswagen ID. UNYX - 206;

Honda eNS1 - 202;

Toyota Land Cruiser Prado - 175;

BYD Sea Lion 07 - 155;

Toyota Yaris Cross - 148;

Volkswagen Touareg - 143.

Рынок кроссоверов - какой автомобиль выбрать

Сегмент кроссоверов переполнен различными авто, из-за чего покупателям бывает трудно выбрать модель, которая соответствует их требованиям. К счастью, специалисты активно помогают потенциальным автовладельцам.

Недавно специалисты Top Gear назвали пять лучших новых кроссоверов, которые можно купить в этом году. В список попали Kia EV3, Dacia Duster, Volvo EX30, Ford Puma и Hyundai Kona.

А еще ранее свой список лучших кроссоверов 2025 года представило издание Саг and Driver. Особое внимание специалисты советуют обратить на Honda CR-V, который может похвастаться хорошей управляемостью, высоким качеством сборки и богатым оснащением.

