В то же время последние партии ягод продают за впечатляющие средства.

За выходные цены на овощи в Украине на рынке преимущественно росли, хотя и умеренно. Но огурцы с прошлой пятницы подорожали сразу больше, чем на 30%, как показывают данные на сайте "Столичного рынка".

Сейчас цена на одесские огурцы составляет 105 грн/кг по сравнению с 80 грн/кг в конце прошлой недели. Неделю назад они стоили 95 гривен за килограмм.

Цены на помидоры за выходные менялись разнопланово. Красные томаты прибавили 5 гривен до 60 грн/кг, в то время как их розовые коллеги - потеряли 10 гривен до 75 грн/кг. При этом стоимость помидоров вернулась к соответствующим отметкам в прошлый понедельник.

Капуста белокочанная по сравнению с пятницей подорожала с 8 до 10 грн/кг. Стоимость баклажанов выросла на 15 гривен - с 80 гривен в конце прошлой недели до 95 гривен в начале этой семидневки.

В то же время перец Геркулес, который стоил 115 грн/кг перед выходными, теперь отпускают по 95 грн/кг. Цены на картофель уже неделю остаются неизменными и составляют 12 грн/кг.

Во фруктовом сегменте 10 гривен с пятницы прибавила в стоимости импортная груша - до 125 грн/кг. Апельсин в то же время подешевел - с 70 до 65 грн/кг.

Среди ягод самые большие ценники в конце осеннего сезона на голубику и малину. Килограмм малины сейчас стоит 650 гривен, что на 300 гривен дороже, чем перед выходными. Голубику продают по 800 гривен за кило - она подорожала на 50 гривен.

Цены на продукты в Украине - последние прогнозы

Цены на картофель, морковь, свеклу, лук и капусту будут держаться на сравнительно низком уровне по крайней мере до конца года, сообщил УНИАН президент Украинской плодоовощной ассоциации Тарас Баштанник. Такую тенденцию он объясняет нехваткой мощностей для хранения этих традиционных овощей борщевого набора.

Что касается более общей картины по продуктам питания, то они будут дорожать из-за необходимости дополнительных расходов на генераторы во время отключений света, но это подорожание в ноябре будет держаться в пределах 1,5%. Об этом в разговоре с УНИАН рассказал экономист Олег Пендзин.

