В этом году фермеры увеличили площади под картофелем примерно на 20%.

Самый выгодный период для закупки картофеля - конец сентября - середина октября. Об этом со ссылкой на исполнительного директора Украинская ассоциация производителей картофеля (УАВК) Ольгу Самойличенко сообщает "Укринформ".

Цена в этот период самая низкая, поскольку фермеры вынуждены реализовывать урожай сразу после выкопки из-за отсутствия хранилищ. Стоимость овоща может вырасти после завершения уборки и наступления холодов.

"Как только пойдут осадки и сильные заморозки, картофель негде будет хранить, поэтому мы увидим уменьшение предложения на рынке", - говорит представительница УАВК.

Видео дня

По словам специалиста, в Украине в этом году увеличили посевные площади под картофель и ожидается рост урожайности.

"Часть производителей уже называет цифру до 30% прироста по сравнению с прошлым годом, то есть в этом году урожай хороший - лучше прошлогоднего, однако говорить окончательно пока рано", - отметила Самойличенко.

В то же время в большинстве хозяйств еще не завершена уборка овоща: аграрии выкопали только половину площадей, поэтому окончательные оценки давать рано.

Отметим, что цены на картофель пока умеренные. Так, по состоянию на конец недели на рынке "Столичный" в Киеве овощ стоил от 12 до 15 грн/кг. Это примерно столько же, сколько он стоил в прошлом году.

Дальнейшая ситуация на рынке будет в значительной степени зависеть от импорта. По словам эксперта, первые грузовые авто с польским картофелем пересекают границу. Экспортная цена овоща составляет около 6 гривень за килограмм, поэтому эта продукция может оказаться конкурентной даже с учетом логистических затрат.

По прогнозу Самойличенко, зимой Украина вернется к импортной продукции, поскольку картофелехранилищ на сегодня крайне не хватает.

Цены на продукты в Украине - последние новости

В Украине стремительно падают цены на белокочанную капусту. За неделю цены на популярный овощ упали в среднем почти на 20%. По состоянию на четверг капусту отгружали по цене 6-12 грн/кг, хотя ранее она составляла 7-16 грн/кг.

А в начале недели стало известно о снижении цен на огурцы. Причиной этого специалисты называли существенное увеличение предложения овоща на рынке при относительно небольшом спросе на продукцию.

Вас также могут заинтересовать новости: