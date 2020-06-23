Ученые рассказали о вреде для океанов из-за роста выбросов CO2 в атмосферу

Арктический океан будет поглощать на 20% больше CO2 в течение 21-го века.

Ожидается, что в Арктическом океане закисление будет хуже, чем предполагалось ранее из-за большего поглощения углекислого газа (CO2). Это может привести к разложению важных в пищевых цепочках морских животных с твердой оболочкой, таких как мидии и "морские бабочки".

Об этом пишет ТСН со ссылкой на IFL Science.

Морская вода поглощает атмосферный CO2 как часть естественного климатического цикла и вызывает серию химических реакций, которые снижают pH морской воды и концентрации карбонат-ионов. Однако увеличенное поглощение углекислого газа, причиной которого является деятельность человека, может привести к потери некоторых важных организмов.

Моллюски, кораллы и ракообразные вытягивают эти карбонат-ионы из морской воды, чтобы создать свои твердые раковины, но снижение уровней означает, что их раковины со временем станут слабее и, поскольку они играют ключевую роль в основании морской пищевой цепочки, могут иметь тяжелые последствия для видов всех уровней хищничества.

Ожидается, что увеличение регионального накопления антропогенного углерода и закисление океана будут ухудшаться, причем в большей степени, чем ожидалось ранее. Арктический океан будет поглощать на 20% больше CO2 в течение 21-го века, чем считалось ранее, если атмосферный CO2 будет продолжать расти.

Это приведет к снижению кальцита до конца столетия, что в сочетании с "меняющимися физическими и биогеохимическими условиями в Арктике может ухудшить влияние изменения климата на уязвимые арктические морские экосистемы", пишут авторы.

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"Это приводит к значительному усилению подкисления океана, особенно в диапазоне от 200 до 1000 метров. Это может иметь важные последствия для пищевой цепи Арктики и для более крупных рыб и морских млекопитающих, которые зависят от животных с карбонатом кальция", - член группы по моделированию океана в Центре исследований изменения климата им. Ешгера в Бернском университете Дженс Терхар.

Предыдущее исследование, опубликованное NOAA, показало, что раковины птероподов растворяются в течение всего 45 дней, когда их помещают в морскую воду с уровнями pH и карбоната, прогнозируемыми на 2100 год".

Исследователи пришли к выводу, что полученные данные имеют "серьезные последствия" для чувствительных арктических морских экосистем, которые уже стали уязвимыми в результате воздействия изменения климата и антропогенного воздействия.

Доступная среда обитания для ключевых видов, таких как птероподы (Limacina helicina), вероятно, продолжит сокращаться, затрагивая все уровни пелагических пищевых сетей, в то время как ожидается, что повышенное закисление "негативно повлияет на рост, выживание и поведение" экологически важных видов, которые зависят от птероподов в питании.

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