Они старше динозавров и скрываются в океане: ученые раскрыли тайну 'живых ископаемых'

Группа ученых под руководством Вашингтонского университета выяснила, что современные виды головоногих моллюсков Nautilus и Allonautilus обитают на большей глубине, чем их вымершие предки более 500 миллионов лет назад. Более того, молодые особи живут на глубине, в два раза превышающей глубину обитания взрослых особей, пишет Earth.

В ходе исследования ученые обратили внимание на то, что на семи островных участках взрослые особи постоянно возвращались в узкую полосу воды на глубине около 200 метров под поверхностью. Исходя из этой закономерности, ученый Питер Д. Уорд из Вашингтонского университета связал этих взрослых особей с данными, полученными в ходе исследований более ранних возрастных групп.

Те же самые животные годами росли в более холодной воде, расположенной гораздо ниже глубины, на которой сейчас обитают взрослые особи. Это разделение по возрасту объяснило, где скрывалась недостающая стадия жизни, оставив при этом открытым вопрос о том, как взрослые особи перемещаются после возвращения.

Отмечается, что в молодом возрасте моллюски росли в гораздо более холодной воде, что подняло среднюю глубину роста примерно до 350-400 метров. Эти данные были получены из стабильных изотопов – химических "отпечатков" в материале моллюсков, которые меняются с температурой воды по мере образования новых слоев.

Ученые отметили, что не все взрослые моллюски следовали старой схеме аккуратного погружения на рассвете и подъема вечером. Только несколько отслеживаемых особей демонстрировали эту регулярную картину, в то время как большинство продолжало перемещаться без столь четкой суточной рутины.

Интересно то, что ископаемые раковины 18 вымерших видов Nautilus и Allonautilus показали то, что температура, при которой они росли, была выше, чем у большинства современных видов. Эта закономерность предполагает, что многие вымершие родственники этих моллюсков, вероятно, обитали на меньшей глубине, даже с учетом того, что древние океаны часто были теплее.

Ученые предполагают, что выживание этих моллюсков, возможно, зависело от переселения на большую глубину, где более прочные раковины и более прохладная вода изменили правила повседневной жизни.

