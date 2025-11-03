Специалист объяснила, почему грибы можно есть не всем.

В Украине ученые подтвердили существование нескольких видов трюфелей - в частности летнего (съедобного) и зимнего, но один из видов имеет охранный статус. Об этом в интервью изданию "Главком" рассказала научный сотрудник отдела микологии Института ботаники НАН Украины Мария Шевченко.

По ее словам, летний трюфель, который когда-то рос в дубовых и буковых лесах на западе Украины, в лесостепной зоне и даже в Крыму, практически исчез из-за чрезмерного сбора еще в начале XX века. В 2021 году этот вид внесли в Красную книгу Украины.

Зимний трюфель также распространен преимущественно в западных областях, однако пока официально не имеет охранного статуса. В то же время специалисты предупреждают, что и он уже относится к редким видам.

Видео дня

Шевченко отметила, что за сбор грибов, занесенных в Красную книгу, предусмотрены небольшие штрафы - от 17 до 51 грн для граждан и от 425 до 850 грн в пределах природно-заповедных территорий. В то же время наказание применяют редко, ведь доказать факт сбора именно редких грибов почти невозможно.

"Трудно зафиксировать такие нарушения и доказать в судебном порядке, что именно этот человек собрал именно эти грибы. Представьте, кто-то из сознательных граждан вызвал полицию, но вряд ли полиция разбирается в видах грибов из Красной книги. У нас система отслеживания и наказания за сбор грибов и растений из Красной книги, к сожалению, не урегулирована", - пояснила ученая.

Миколог также прокомментировала вопрос потребления грибов детьми. По ее словам, Министерство здравоохранения не рекомендует давать грибы детям до 12 лет, людям с проблемами пищеварения, беременным женщинам и пожилым людям.

"Действительно, у человека нет фермента, который бы переваривал хитин, и это не зависит от возраста. Собственно, хитин не является проблемой - это инертное вещество, которое почти в таком же виде, в котором его употребили, выводится из организма", - пояснила ученая.

Кроме того, Шевченко прокомментировала популярные среди грибников слухи о так называемой "чудодейственной" маремухе - грибе из семейства мухоморов, который якобы обладает лечебными свойствами. Она отметила, что маремуха, или мухомор серо-розовый, действительно относится к условно съедобным грибам и может употребляться только после тщательного отваривания.

"Однако с этим грибом следует быть очень осторожными, ведь его легко спутать с чрезвычайно ядовитым мухомором пантерным", - предупредила специалист.

Вместе с тем научных подтверждений "целебных" свойств маремухи нет. Несмотря на это, все популярнее становится тенденция к употреблению красного мухомора в микродозах, которую сторонники называют способом "оздоровления" или "улучшения самочувствия". Однако ученые предостерегают: такие практики могут быть опасными для здоровья.

Ученые показали ядовитое растение, которое "убивает" все вокруг себя

Напомним, в Нижнеднестровском национальном природном парке (Одесская область) исследователи зафиксировали ядовитое растение - дурнишник обыкновенный. Это однолетнее травянистое растение на первый взгляд - совсем обычное, но оно ядовитое.

Дурнишник растет молниеносно, высасывает из почвы воду, затеняет все вокруг и буквально вытесняет местные виды. Поэтому растение внесено в "Черный список" инвазионных растений Украины. В то же время оно способствует уменьшению размеров щитовидной железы при зобе и обладает антисептическим, фунгицидным, противовоспалительным действием, является слабым обезболивающим, потогонным и жаропонижающим средством и т.д.

Вас также могут заинтересовать новости: