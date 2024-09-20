Открытого огня нет, говорят в ГСЧС.

В Киевской области сейчас есть только один очаг возгорания в экосистеме - в Вышгородском районе происходит тление торфяников на площади до 2 га, открытого огня нет.

Об этом сообщила пресс-секретарь Государственной службы по чрезвычайным ситуациям СНС в Киевской области Виктория Рубан в эфире Киев24, комментируя сообщение столичной власти, что "вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха являются пожары в экосистеме Киевской области".

"Причины плохого состояния воздуха в Киеве будут выяснять работники соответствующих профильных служб. Но что касается пожаров, то по состоянию на 6 утра есть один очаг возгорания. В Вышгородском районе. Но там остался небольшой очаг - до 2 га. Там тление торфяников. Именно тление, открытого огня нет", - отметила Рубан.

По ее словам, ситуация там под контролем. Сейчас там работают подразделения ГСЧС с тем, чтобы огонь вновь не начал гореть, чтобы не допустить его распространения.

"И больше очагов на территории Киевской области на данный момент, пожаров в экосистемах, нет", - сказала пресс-секретарь областного управления ГСЧС.

Она подчеркнула, что ситуация с ухудшением качества воздуха в Киеве возникает каждый год, именно в этот период. Как долго может наблюдаться такое существенное ухудшение качества воздуха в столице прогнозировать, по словам Рубан, невозможно.

"Это связано с воздушными массами, изменением температурных режимов день-ночь, когда днем тепло, а ночи уже прохладные", - пояснила она.

Представительница ГСЧС отметила, что установить причину масштабных пожаров в экосистемах очень трудно, но последние пожары в области показали, что на 99% это именно деятельность человека.

"По статистике и по опыту, как правило, именно люди являются причиной возникновения пожаров в экосистемах. Ситуация очень простая. Человек выходит за границу своего участка, сжигает сухостой, сухие ветки. А огонь очень быстро по сухой траве распространяется на большие площади", - прокомментировала Рубан.

По словам пресс-секретаря ГСЧС, пик возникновения новых пожаров в экосистемах приходится обычно на выходные дни, когда люди едут на дачи, в села и выжигают сухостой, выезжают на природу.

"Завтра-послезавтра - выходные дни. Поэтому обращаемся ко всем жителям области, не курите, пожалуйста", - подчеркнула Рубан.

В Киеве ухудшилось качество воздуха - что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью состояние воздуха в Киеве значительно ухудшилось.

В Киевской городской госадминистрации сообщили, что по состоянию на 7:00 в воздухе зафиксировано повышение концентрации взвешенных частиц (пыли). Отмечалось, что возможная причина ухудшения состояния воздуха - пожары в экосистеме Киевской области.

Оперативный дежурный Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям региона сообщил, что возгорание зафиксировали в Вышгородском районе.

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