Еще десятилетия назад почти все стада черных носорогов на территории Кении истребили браконьеры.

Кении на травянистое плато вернулись носороги, которых там не видели десятилетиями. Речь идет об успешном "переезде" 21 черного носорога.

Местные защитники природы говорят, что это крупнейшее переселение этого подвида животных в истории Кении, пишет Independent. Носорогов забрали в частный заповедник Loisaba Conservancy из трех других парков, в которых оказалось недостаточно мест для животных из-за "перенаселения".

Природоохранники надеются, что носороги смогут приспособиться на новом месте и в будущем это позволит вернуть их популяцию до прежнего уровня. Еще десятилетия назад почти все стада черных носорогов на территории Кении истребили браконьеры.

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Об этом сказал менеджер, ответственный за безопасность Loisaba Conservancy Оле Йанкере.

"Прошли десятилетия с той поры, как носороги бродили здесь почти 50 лет назад. Их численность сильно пострадала от браконьерства. Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы омолодить этот ландшафт и позволить носорогам размножаться, стремясь восстановить их популяцию до былого величия", - утверждает он.

По его словам, операция по перемещению носорогов длилась 18 дней. Сначала их искали по заповедникам с помощью вертолета, затем, чтобы безопасно забрать, усыпляли с применением транквилизатора. Не обошлось без инцидентов: в первые дни операции почти усыпленный носорог упал в ручей. Ветеринарам и рейнджерам пришлось держать его голову над водой с помощью веревки, чтобы он не утонул, и ждать, пока не подействует препарат.

Отмечается, что некоторые из носорогов были перевезены аж из Национального парка Найроби: они преодолели 300-километровый путь, пока не добрались до нового дома в Loisaba Conservancy. Другие животные прибыли из парков, расположенных ближе к заповеднику.

Зоозащитники говорят, что носороги в дикой природе любят пространство. Поэтому, поскольку число носорогов в трех других парках увеличилось, местные чиновники приняли решение переселить некоторых из них, надеясь, что таким образом животные будут чувствовать себя счастливее и с большей вероятностью будут размножаться.

Эксперт по носорогам службы дикой природы Кении Дэвид Ндере подтвердил, что в популяции носорогов уровень размножения показательно снижается, когда их становится слишком много на определенной территории.

"Забирая некоторых животных, мы ожидаем, что популяция носорогов на этих территориях увеличится. А потом мы снова заселим ту начальную популяцию, состоящую по меньшей мере из 20 животных, в новые районы", - сказал он.

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