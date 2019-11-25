Киты могут спасти Землю от глобального потепления – ученые

В ХХ веке численность синих китов сократилась на 99 процентов.

Крупные киты способны связывать огромное количество углекислого газа, и восстановление их популяции поможет вывести излишние парниковые газы из атмосферы.

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Как сообщает Naked Science, об этом говорится в докладе экспертов Международного валютного фонда. Эколог Ральф Чами и его коллеги призывают мировое сообщество вернуть численность глобальных популяций китообразных к уровню, на котором она находилась до эпохи массовой охоты на них. С нынешних 1,3 миллиона особей до четырех-пяти миллионов.

Отмечается, что каждый крупный кит (синий, серый, гренландский, горбатый и прочие) способен связать около 30 тонн углекислого газа. А после смерти, оседая глубоко на океанское дно, вывести эту массу из «оборота» в атмосфере.

Для сравнения авторы приводят аналогичные цифры для среднего дерева. По их данным, в год растение фиксирует около 22 килограммов углекислого газа — то есть всего 2,2 тонны за целое столетие.

Помимо этого, киты стимулируют рост фитопланктона, насыщая воду отходами, богатыми азотом и железом. Эти микроскопические, но бесчисленные существа также весьма эффективно связывают углекислый газ.

Расчеты экологов свидетельствуют, что увеличение биомассы фитопланктона всего на один процент позволит зафиксировать дополнительно сотни миллионов тонн, что эквивалентно посадке примерно двух миллиардов деревьев. Общий экономический вклад каждого кита в глобальную экономику авторы оценивают более чем в два миллиона долларов.

Отмечается, что современные популяции китов далеки от «допромышленного» уровня, и самые крупные животные пострадали особенно сильно. В ХХ веке численность синих китов сократилась на 99 процентов, и хотя в последние годы они начали восстанавливаться, их количество все еще составляет несколько процентов от прежнего.

Ранее эксперты ООН предупреждали, что рост численности населения Земли, неэффективное использование природных ресурсов и климатические изменения могут привести человечество к масштабному продовольственному кризису.