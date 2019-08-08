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Человечество столкнется с угрозой массового голода – эксперты ООН

16:24, 08 августа 2019
Экология
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По вине человека обширные плодородные земли скоро могут превратиться в бесплодную пустошь / REUTERS

Рост численности населения Земли, неэффективное использование природных ресурсов и климатические изменения могут привести человечество к масштабному продовольственному кризису.

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Как сообщает DW, об этом говорится в новом докладе Межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата (IPCC). Над докладом более двух лет работали 103 специалиста из 52 стран.

Эксперты описали пессимистический сценарий развития событий. В случае повышения средней глобальной температуры более чем на 2 градуса по Цельсию обширные плодородные земли с большой вероятностью превратятся в пустыни, инфраструктура в районах вечной мерзлоты будет разрушена, а засухи и катаклизмы будут бить по выращиванию и производству продуктов питания.

Отмечается, что почва и леса являются идеальными «союзниками» человечества в борьбе с изменением климата. Они выполняют функцию поглотителей углекислого газа и препятствуют увеличению выбросов CО2 в атмосферу. Тем не менее неумелое управление ресурсами изменило ситуацию с точностью до наоборот, и теперь эти территории становятся основными факторами, вызывающими изменение климата.

Ученые констатируют, что на сельском хозяйстве лежит "вина" за исчезновение 70% лесов на планете. При этом часто игнорируется то, что луга и саванны также являются ключевыми факторами стабильности климата. Тенденция к превращению этих территорий в посевные площади для зерновых приводит к масштабному росту выброса углекислого газа в атмосферу.

В докладе описано, каким образом современная хозяйственная модель усиливает изменение климата - и в то же время является жертвой этих изменений.

Эксперты прогнозируют сокращение урожая зерновых культур - и соответствующий рост цен на продовольствие. Согласно представленным подсчетам к 2050 году цены на злаковые могут вырасти на 29%. Если выброс парниковых газов в атмосферу будет и дальше расти нынешними темпами, в ближайшие 60 лет только в США производство зерновых и соевых бобов снизится на 80%.

Кроме того, повышенное содержание углекислого газа в атмосфере негативно влияет на качество продуктов, уменьшая их питательную ценность. Уже сейчас 821 млн человек на планете страдают от голода, а 1,5 млрд не получают с пищей необходимые микроэлементы.

Специалисты полагают, что ситуацию еще можно исправить. Для этого необходимо в глобальных масштабах оптимизировать сельское хозяйство и пищевую промышленность, а также реабилитировать более 2 млрд гектаров почв, подвергшихся деградации.

Как сообщал УНИАН, ранее ученые говорили, что на остановку глобального потепления и спасения планеты от его последствий в человеческой цивилизации есть в запасе 12 лет. Но теперь сроки сократились. Растет консенсус, что на самом деле следующие 18 месяцев будут критическими для усилий по недопущению начала глобального климатического кризиса.

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Теги: #климат#голод#глобальное потепление