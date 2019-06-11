"Качели липкие, воняет": жители Армянска рассказали про вонь кислоты в городе – соцсети

Оккупационная "власть" о ситуации умалчивает.

В Армянске, на севере оккупированного полуострова, местные жители почувствовали вонь кислоты в городе.

Об этом сообщает крымский блогер RoksolanaToday&Крым.

«В Армянске паникуют. Считают, что зелень горит от кислоты», - говорится в сообщении.

В Армянске паникуют

Считают,что зелень горит от кислоты pic.twitter.com/kME8wXdS79 — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) June 11, 2019

«Замечали, что в последнее время снова начало вонять кислотой, и качели липкие! Наверное, в кислоте (дело – УНИАН)», - пишут жители. «Да, есть, и сыпь у ребенка», - комментируют другие.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 августа 2018 года в городе Армянск на севере оккупированного РФ Крыма появился неизвестный налет "липкой ржавчины", которым покрылись металлические предметы. Местные жители начали жаловаться на затрудненное дыхание, першение в горле, сыпь и общее недомогание. 4 сентября оккупационные власти Крыма объявили о закрытии завода Крымский титан в связи с выбросом токсичных веществ в воздух в Армянске и окрестностях.

10 октября жители Армянска снова начали сообщать о химических выбросах в воздух. Оккупационные власти заявили, что загрязнение воздуха связано с испарениями содержимого кислотного накопителя, в который сбрасывают химические отходы с 1971 года.

Последствия экологической катастрофы наблюдались и на территории граничащей с Крымом Херсонской области.

Украинское следствие рассматривает три версии загрязнения воздуха: из-за неверной эксплуатации заводов на севере полуострова; из-за выброса в атмосферу химикатов в результате военных учений РФ и умышленное загрязнение воздуха Россией для дестабилизации обстановки в Херсонской области с целью восстановления подачи воды в оккупированный Крым.