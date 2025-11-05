После отказа оборудования японского зонда "Акацуки" Земля потеряла окончательную связь с Венерой.

Единственная связь Земли с Венерой окончательно прекратилась. Как напомнил сайт futurism.com, год назад Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) потеряло связь со своим космическим аппаратом "Акацуки", а теперь объявило его сломанным, смирившись с маловероятностью его возвращения на Землю.

Запущенный в 2010 году "Акацуки" изучал погодные условий на Венере. Поэтому он больше известен, как "Климатический орбитар Венеры". Это был его второй запуск. Во время первого, в 2015 году, этот зонд, стоимостью 300 миллионов долларов, потерял двигатель. Он пять лет в дрейфе вокруг Солнца, пока JAXA выяснила, как спасти аппарат и наконец вывести его на орбиту Венеры.

Зонд имеет кубообразную форму, его размер около 1,5 метров с каждой стороны. Постепенно он терял оборудование. Две инфракрасные камеры перестали работать в течение 2016 года.

Но даже несмотря на начальную неудачу "Акацуки" превысил запланированный срок службы в 4,5 года. За 15 лет он собрал столько данных, что этого хватило на 178 публикаций в научных журналах. И они продолжают появляться.

"Это была самая тесная связь между нами, землянами, и Венерой, и это первое успешное исследование Японией другой планеты", - отметили авторы статьи.

По данным NASA, семь других орбитальных аппаратов совершили успешные путешествия вокруг Венеры - четыре из СССР, два из Соединенных Штатов и один из Европейского космического агентства. "Venus Express" ЕЅА был последним зондом, вышедшим на орбиту планеты перед "Акацуки". Он прибыл туда в 2006 году, агентство потеряло с ним связь в 2014 году, а миссию официально завершили в следующем месяце.

Готовится новая миссия

Миссия NASA DAVINCI запланирована на 2030 год. Она предназначена для изучения атмосферы с планами посадки. А аппарат VERITAS агентства, запуск которого запланирован на 2031 год, выйдет на орбиту планеты, чтобы изучить ее поверхность и недра, подобно "Акацуки".

Есть и запасной план: ЕЅА планирует запустить орбитальный аппарат под названием EnVision в 2030-х годах, предназначенный для наблюдения за атмосферой, поверхностью и недрами планеты.

