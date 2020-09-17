Миссия DAVINCI, предполагающая отправку зонда, отличный вариант для проверки наличия жизни на Венере.

NASA рассматривает возможность отправки одной или нескольких миссий на Венеру для поиска жизни на этой планете.

Читайте такжеВ атмосфере Венеры нашли признаки жизни - СМИКак сообщает Reuters, одобрить отправку миссии под названием DAVINCI+ на Венеру могут к апрелю 2021 года.

Как отметил астробиолог, старший научный сотрудник Планетологического института в Тусоне (США) Дэвид Гринспун, DAVINCI, предполагающая отправку зонда, отличный вариант для проверки наличия жизни на Венере.

"Чтобы проверить это, нужно отправиться туда и посмотреть, что происходит в атмосфере", - сказал он.

Как отмечает издание, поиск жизни в других частях Солнечной системы до сих пор не сосредоточивался на Венере.

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Автор: Ирина Погорелая