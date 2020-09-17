NASA может отправить миссию на Венеру / www.edna.bg

Читайте такжеВ атмосфере Венеры нашли признаки жизни - СМИКак сообщает Reuters, одобрить отправку миссии под названием DAVINCI+ на Венеру могут к апрелю 2021 года.

Как отметил астробиолог, старший научный сотрудник Планетологического института в Тусоне (США) Дэвид Гринспун, DAVINCI, предполагающая отправку зонда, отличный вариант для проверки наличия жизни на Венере.

"Чтобы проверить это, нужно отправиться туда и посмотреть, что происходит в атмосфере", - сказал он.

Как отмечает издание, поиск жизни в других частях Солнечной системы до сих пор не сосредоточивался на Венере. 

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Автор: Ирина Погорелая