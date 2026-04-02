Женщина во время ремонта дома обнаружила загадочный сейф: что в нем было (фото)

Внутри сейфа оказались столовые приборы и документы.

Женщина, которая занималась ремонтом фермерского дома, когда-то принадлежавшего ее бабушке, не поверила своим глазам, когда случайно обнаружила старый сейф, вмурованный в стены дома.

Как пишет Mirror, Люси, владелица дома, поделилась в TikTok видео момента, когда ей удалось его открыть.

"У этого сейфа не было ключа, и он застрял посреди дома, пока мы делали ремонт вокруг него, – но потом мой папа нашел то, что, как ему показалось, могло быть ключом… И мы его открыли", - рассказала она.

Внутри сейфа находились столовые приборы, письма и конверты, а также небольшая фоторамка. Люси призналась, что, хотя это были действительно особенные вещи, но, "к сожалению, не такие, чтобы оплатить ремонт".

Позже она выложила новый видеоролик, в котором подробно рассказала о содержимом сейфа.

"Честно говоря, я не могла поверить своим глазам, когда повернула ключ. Мы нашли удивительные вещи на чердаке, так что можно было бы подумать, что содержимое сейфа будет еще лучше. Но там были столовые приборы", – призналась она.

Однако один из экспонатов все же отличался. Это была серебряная ложка, выпущенная в честь коронации короля Георга VI и королевы Елизаветы в 1937 году.

Также в сейфе было письмо, но оно оказалось всего лишь квитанцией об уплате подоходного налога.

Однако еще более интересным оказалось свидетельство о браке, проштампованное восковой печатью, и брошюра с программой свадебной церемонии, датированные 4 февраля 1961 года.

"Как мило, что они хранили сентиментальные вещи в сейфе! – написал один из комментаторов. - Наверняка он огнеупорный".

