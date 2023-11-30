Он дал полезные языковые советы.

В украинском языке нет слова "балерун", рассказал доцент Киевского национального университета имени Бориса Гринченко Александр Авраменко в эфире "Завтрака с 1+1".

Зрительница спросила его, как правильно назвать партнера балерины. Языковед пояснил, что "балерун" - это разговорное, шуточное слово, которого нет ни в украинских, ни в русских словарях. Правильно мужчину этой профессии называть танцовщиком или артистом балета.

Языковед отметил, что в Национальном классификаторе профессий Украины есть 8831 название. "Так сложилось, что названия профессий большей частью мужского рода: врач, учитель, инженер, архитектор. Хоть ими обозначают и мужчин, и женщин", - сказал Авраменко.

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В то же время есть и так называемые женские названия профессий и специальностей: горничная, экономка, нянька, машинистка и медицинская сестра. "Ребятам, которые заканчивают медучилище, присваивают специальность "медицинская сестра". Кстати, никакого медицинского брата в классификаторе нет, как и нет такого названия ни в одном словаре", - добавил он, призвав говорить "младший медицинский работник".

Языковые советы украинцам от Авраменко:

Ранее учитель рассмотрел распространенные ошибки, которые можно заметить в рекламе. Он объяснил, почему нельзя говорить о детском билете, абонементе или одежде.

Также языковед рассказал, есть ли разница между высказываниями "курить сигареты" и "палити цигарки", из-за которых иногда возникают споры.

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