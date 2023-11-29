Абонемент не может быть взрослым, подчеркнул языковед.

На украинском языке неграмотно говорить и писать детский билет, абонемент или одежда.

Употребление таких фраз - это типичная ошибка, которую часто можно встретить в наружной рекламе, поделился самый известный учитель Украины, языковед и автор учебников Александр Авраменко в эфире программы "Сніданок з 1+1".

"...билет, как и абонемент, не может быть взрослым. Почему? Развернем словарь, читаем: взрослый - это тот, кто перестал быть ребенком, возмужал. Понятно, что билет не может возмужать. Абонемент не может перестать быть ребенком", - подчеркнул эксперт.

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Языковед добавил, что такую ошибку часто замечал в магазинах одежды - там пишут "взрослая" и "детская" одежда. "А как же быть в этой ситуации? Все очень просто - используйте предлог "для" и все", - отметил Авраменко.

Также он сказал, как же грамотно писать и говорить. Вот как правильно: "квиток для дітей, абонемент для дорослих, одяг для дітей і дорослих".

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Александр Авраменко рассказывал, что в нашей мои слова "рисунок" и "малюнок" - это не синонимы.

Учитель поделился, что "малюнками" называют изображения, которые сделаны красками, а "рисунками" - выполненные линиями или штрихами, которые еще называют "рисками". Именно поэтому нельзя путать эти понятия.

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