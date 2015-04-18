В Финляндии пятерым котам дали звание героев

Об этом пишет Еспресо.TV со ссылкой на финское издание Yle.

Кошки и коты, которые получили почетное звание, помогли спасти человеческие жизни или же помогли избежать серьезных приступов болезни.

Четверо из пяти награжденных в этом году героев - обычные коты без породы. Награды получили Симба из Котки, Сеппо из Вантаа, Мерри из Лахти и Калле из Париккала.

Читайте такжеВ Финляндии строят самую высокую в мире ледяную церковь

Пятая героиня, короткошерстный ориентал Пирпана из городка Рюттюля - единственная породистая кошка в этой компании.

Известно, что рыжий Симба спас жизнь своего хозяина, который страдает от диабета. Однажды утром он царапал и кусал хозяина до тех пор пока тот не проснулся и не померил уровень сахара в крови - стало понятно, если бы кот не разбудил бы хозяина, тот бы умер.