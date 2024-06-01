Ежедневная порция кофеина - от снижения риска диабета до предотвращения болезни Альцгеймера и рака - более действенна, чем вы думаете.

Ничто не сравнится с запахом свежемолотого кофе по утрам, но употребление кофеина - это не только дорогостоящая привычка, но и польза для здоровья.

Издание The Telegraph пишет, что первые исследования показали, что чашка кофе повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и астмы.

"Если посмотреть на доказательства, то они не говорят, что нужно отказаться от кофе, а говорят, что нужно пить больше. Для людей, которые постоянно спрашивают "что еще я могу сделать, чтобы быть здоровым" или "я собираюсь заняться здоровьем", единственное, что вы хотите продолжать делать, - это продолжать пить кофе", - рассказал профессор Клэр Коллинз, эксперт в области питания и диетологии из Университета Ньюкасла в Новом Южном Уэльсе.

Видео дня

Польза черного кофе

Защита сердца

Ученые из Университета Колорадо, изучившие данные о питании и медицинских картах более 15 000 человек, обнаружили, что по сравнению с людьми, не пьющими кофе, на каждую дополнительную чашку кофе, выпитую в неделю, на 7% снижался риск сердечной недостаточности и на 8% - риск инсульта.

Эксперты полагают, что этот эффект обусловлен содержащимися в кофе биологически активными соединениями, которых насчитывается более 100. В частности, считается, что полифенолы уменьшают окислительный стресс, который возникает при дисбалансе полезных и вредных молекул в организме, и воспаление, защищая сердце от повреждений.

Снижение риска развития диабета 2 типа

В 2014 году ученые Гарвардского университета провели обзор 28 предыдущих исследований и обнаружили, что у людей, выпивающих одну чашку кофе в день, риск развития диабета 2 типа был на 8% ниже, чем у тех, кто не пьет кофе. С каждой выпитой чашкой кофе этот риск возрастал, вплоть до 33% снижения среди тех, кто выпивал шесть чашек в день.

Ученые предположили, что кислоты, содержащиеся в кофе, могут положительно влиять на уровень сахара в крови, а высокое содержание магния может обеспечить дополнительную защиту.

Потенциал для предотвращения болезней Альцгеймера и Паркинсона

Ученые из Канады, изучавшие этот феномен, в своей работе 2018 года предположили, что этот эффект может быть связан с соединениями под названием фенилинданы, которые образуются при обжарке кофейных зерен. Считается, что они препятствуют накоплению белков под названием амилоид и тау, которые токсичны для клеток мозга.

Профилактика рака

Исследования показали, что некоторые виды рака, особенно рак печени и матки, реже встречаются у тех, кто пьет кофе. Есть также некоторые свидетельства того, что этот напиток может защищать от рака ротовой полости и кожи.

По мнению профессора Коллинза, за этим эффектом, по-видимому, стоят два фитонутриента, содержащиеся в кофе, под названием кафестол и кахвеол. Считается, что кофейная и хлорогеновая кислоты также предотвращают развитие рака, нейтрализуя вредные химические вещества, называемые свободными радикалами, добавляет профессор Коллинз.

Настроение и депрессия

В одном из обзоров, проведенном исследователями из Китая, было обнаружено, что риск развития депрессии на 24% ниже у самых больших любителей кофе, выпивающих 4,5 чашки в день, по сравнению с теми, кто выпивает менее одной чашки в день.

Считается, что это связано с тем, что кофеин, содержащийся в кофе, повышает уровень нейротрансмиттеров в мозге, таких как "гормон счастья" дофамин.

Контроль веса

По данным исследований, кофе не только содержит мало калорий, но и повышает способность организма сжигать калории, активизируя бурый жир.

Ученые из Ноттингемского университета изучали бурый жир в лабораторных условиях, и результаты показали, что кофе активизирует его, что в конечном итоге может помочь в потере веса.

Увеличение продолжительности жизни

Исследователи из Австралии более десяти лет следили за состоянием здоровья и привычками употребления кофе около 450 000 человек и пришли к выводу, что у людей, выпивающих две-три чашки молотого кофе в день, на 27% меньше шансов умереть раньше времени.

По мнению авторов исследования, за этим эффектом, скорее всего, стоит не кофеин, а другие соединения в кофе, такие как кофейная и хлорогеновая кислота.

Облегчает головную боль

В одном из обзоров Оксфордского университета было показано, что прием парацетамола или ибупрофена при мигрени или головной боли напряжения уменьшает боль на 25%. Однако люди, принимавшие обезболивающие вместе с кофеином, утверждали, что уровень боли снизился вдвое.

Какой кофе считается лучше

Хорошая новость для тех, кто не любит горький вкус: на самом деле неважно, пьете ли вы черный кофе или добавляете в него капельку молока - польза для здоровья будет одинаковой.

Лучший способ приготовления кофе

Если говорить о способе приготовления кофе, то некоторые исследования показывают, что скандинавский метод, предполагающий кипячение кофе, может повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

"Поэтому такие способы, как фильтр и эспрессо, в которых не используется кипяток, вероятно, лучше", - говорит доктор Дуэйн Меллор, дипломированный диетолог из Медицинской школы Астона в Бирмингеме. "Если вы используете френч-пресс, возможно, имеет смысл дать воде немного остыть, прежде чем добавлять ее в кофе".

Кофе без кофеина или с кофеином

Не имеет большого значения, какой кофе вы предпочитаете - обычный или без кофеина. Однако тем, кто хочет укрепить свое психическое здоровье, исследования показывают, что кофе с кофеином необходим.

Сколько кофе можно пить ежедневно

Исследования показывают, что для того, чтобы кофе принес пользу здоровью, необходимо употреблять от 200 до 500 мг кофеина в день, что примерно соответствует двум - пяти чашкам.

При превышении этого диапазона польза исчезает, а риски возрастают. Однако важно отметить, что способ приготовления кофе влияет на количество кофеина, содержащегося в напитке.

При этом NHS рекомендует выпивать не более четырех чашек кофе в день.

Когда лучше всего пить кофе

Влияние кофеина на сон - главный фактор при выборе времени употребления кофе.

"В среднем кофеин может находиться в организме около пяти часов, но в зависимости от конкретного человека это число может колебаться от полутора до девяти с половиной часов", - говорит доктор Смит.

Это означает, что, выпив кофе во второй половине дня, некоторые люди могут начать ворочаться, в то время как другие могут без проблем выпить этот напиток вечером.

Однако исследование доктора Смита и его коллег из Университета Бата, опубликованное в British Journal of Nutrition в 2020 году, говорит о том, что лучше всего завтракать перед первой кружкой кофе за день. Они обнаружили, что употребление крепкого черного кофе натощак после плохого сна вызывает скачок сахара в крови. Если повторять это в течение долгого времени, то это может увеличить риск развития диабета 2 типа.

Потенциальные риски

Важно употреблять кофе в меру. Более 600 мг кофеина в день связаны с бессонницей, раздражительностью и высоким кровяным давлением.

Слишком большое количество стимулятора в течение короткого периода времени определенно связано с повышенным риском головных болей, беспокойства, боли в груди, нерегулярного сердцебиения и в некоторых случаях смерти, если употреблять его в чрезвычайно высоких дозах, так как он может спровоцировать остановку сердца. Смертельные случаи обычно происходят, когда кофеин употребляется в виде порошков, а не кофе.

Беременным женщинам рекомендуется ограничить потребление кофе до двух чашек в день, поскольку исследования связывают употребление этого стимулятора с низким весом новорожденного. Однако профессор Коллинз считает, что женщинам, планирующим беременность или находящимся в первых двух триместрах, следует и избегать кофе с кофеином.

Ранее УНИАН писал, можно ли пить кофе на ночь.

Вас также могут заинтересовать новости: