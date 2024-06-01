Чашка кофе на ночь для некоторых людей может способствовать крепкому сну.

Обычно считается, что употребление кофе на ночь негативно влияет на сон. Однако Макс Кирстен, эксперт по сну компании Panda London, рассказал Tomsguide, что не всем следует отказываться от чашки кофе вечером.

По его словам, кофе действительно может помочь некоторым людям заснуть. Он выделяет три типа людей, которые могут вечером насладиться чашечкой явы, не беспокоясь о том, что она спровоцирует бессонницу.

1. Люди, которые получают комфорт от ежедневной чашки кофе

Если вы считаете, что идеальный способ расслабиться - это чашка кофе, то этот напиток не следует приберегать только для перерыва. Кирстен говорит, что антиоксиданты и другие биологически активные соединения в кофе оказывают расслабляющее действие, а ежедневный ритуал чашечки кофе создает у окружающих ощущение спокойствия.

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"Для некоторых этот распорядок дня может сигнализировать организму, что пора расслабиться и успокоиться, создавая ощущение комфорта и безопасности, которое способствует сну", отмечает он.

2. Люди с высокой толерантностью к кофеину

На некоторых людей, как отмечает Кирстен, часто не действует стимулирующий эффект кофеина, и им нетрудно заснуть после его употребления.

"Индивидуальные различия в метаболизме и чувствительности к кофеину означают, что, в то время как некоторые люди бодрствуют благодаря кофе, другие могут метаболизировать его достаточно быстро, чтобы он не мешал их циклам сна", - говорит он.

3. Люди с СДВГ

Исследования показали, что у людей с СДВГ уровень дофамина (естественное химическое вещество в нашем мозге, которое помогает нам чувствовать мотивацию) ниже, чем у людей без СДВГ, что может привести к психическому беспокойству, трудностям с концентрацией внимания и сохранением мотивации.

Кофеин повышает уровень дофамина у людей с СДВГ, приводя его уровень дофамина к более сбалансированному количеству, этот баланс может помочь им чувствовать себя более расслабленными.

"Кофеин может парадоксальным образом оказывать успокаивающее действие на людей с СДВГ, помогая им сосредоточить свои мысли и уменьшить психическое беспокойство, что может облегчить процесс засыпания", - объясняет эксперт.

Ранее врач-гастроэнтеролог назвал ингредиент, который советует всегда добавлять в свой кофе, чтобы улучшить здоровье кишечника.

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