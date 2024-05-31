Употребляя больше нормы, люди могут испытывать нервозность и учащенное сердцебиение.

Безопасными для большинства взрослых считаются до 400 мг кофеина в день, свидетельствуют данные клиники Майо. Доктор Эдвард Джованнуччи уточнил, что одна чашка кофе содержит около 95 мг кофеина, а это значит, что суточная "доза" не должна равна примерно четырем чашкам кофе, пишет The Guardian.

Две-три чашки в день обычно кажутся оптимальным вариантом для того, чтобы воспользоваться преимуществами кофе, не испытывая при этом его недостатков, отметил доктор Питер Хейс.

Употребляя более четырех чашек кофе в день, люди могут испытывать нервозность и учащенное сердцебиение, объяснили специалисты. Лица, страдающие паническим или тревожным расстройством, подвергаются особому риску возникновения этих негативных побочных эффектов.

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Также отмечается, что чрезмерное потребление кофеина может иметь гораздо более серьезные последствия.

По данным Управления по контролю за продуктами и лекарствами, токсические эффекты кофеина, такие как судороги, наблюдались при быстром употреблении 1200 мг кофеина за один раз. Таким образом, организация отмечает, что продукты с чистым и высококонцентрированным кофеином, такие как порошки с кофеином или энергетические напитки, "представляют значительную угрозу общественному здоровью".

Напомним, ранее УНИАН писал, что будет, если отказаться от кофе.

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