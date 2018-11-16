Ученые открыли суперземлю у ближайшей к Солнцу одиночной звезды

Астрономы открыли экзопланету класса суперземель, располагающуюся всего в шести световых годах от нашей планеты.

Экзопланета класса суперземель, вращающаяся вокруг звезды Барнарда (ближайшей к Солнцу одиночной звезды, самой быстродвижущейся звезды на ночном небе) и находящаяся в шести световых годах от нас, получила название Barnard’s Star b (звезда Барнарда b).

Ее масса превышает земную примерно в 3,2 раза; температура на поверхности Barnard’s Star b — приблизительно -170 градусов Цельсия: это делает планету не очень удачным кандидатом для поисков внеземной жизни, передает "Популярная механика".

Международная группа ученых обнаружила экзопланету при помощи огромного массива данных, собранного семью передовыми инструментами (в том числе спектрографом Европейской южной обсерватории HARPS) на телескопах в разных частях мира и охватывающего 20 лет наблюдений. Исследователи искали мельчайшие изменения в спектре излучения звезды, которые могли бы указывать на колебания ее траектории, вызванные влиянием гравитации крупной каменистой планеты. Данные едва уловимые изменения — с использованием существующих научных инструментов — могут быть зарегистрированы с большой точностью.

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«После очень тщательного анализа мы на 99 процентов уверены, что планета там действительно есть, — отмечает ведущий ученый исследования Игнаси Рибас. — Впрочем, мы продолжим наблюдать за быстродвижущейся звездой, чтобы исключить возможные, но маловероятные, естественные колебания в звездной яркости, которые бы могли быть ошибочно приняты за вызванные планетой».

Barnard’s Star b является второй ближайшей к Солнцу экзопланетой. Первой считается Проксима Центавра b, вращающаяся вокруг Проксимы Центавра и находящаяся от нас примерно в четырех световых годах.

Barnard’s Star b обращается вокруг родительской звезды за 233 дня, находясь от нее не расстоянии, составляющим всего 0,4 процента расстояния, разделяющего Землю и Солнце. Несмотря на это, экзопланета получает всего два процента энергии, получаемой нашей планетой от Солнца: такое различие связано с тем, что звезда Барнарда (как и Проксима Центавра) — красный карлик (в сравнении с такими звездами, как наше Солнце, красные карлики относительно небольшие и холодные светила).

Ранее ученые заявляли, что концентрация кислорода в очень соленых водах под поверхностью Марса может быть достаточно высокой для того, чтобы там могли существовать аэробные микроорганизмы.