Как вы думаете - сколько синонимов к слову "говорити" насчитывается в украинском языке? Кто-то сразу назовет 5, кто-то вспомнит 10, а то и 15. Между прочим, их есть аж 150 - и это если не брать во внимание фразеологизмы, которые передают это слово в самых разнообразных оттенках речи. Мы отобрали 100 интересных синонимов и колоритных фразеологических оборотов.
Напомним, ранее мы рассказывали, какие есть украинские слова на букву И - их, оказывается, немало.
Какой синоним к слову говорити
Говорить, как вы знаете, можно по-разному. Поэтому иногда в украинском языке мы "говорим", а иногда употребляем к этому слову "вкусные" синонимы, например, "розмовляти", "балакати", "казати", "розказувати", "базікати".
Впрочем, слов со значением "говорити" гораздо больше - всего насчитали 150. Среди них есть такие:
Также в значении "говорити" употребляют:
И еще говорят так:
Если же вспоминать фразеологический синоним к украинскому слову "говорити", то он далеко не один. Словарь фразеологических синонимов приводит множество выражений, которые часто употребляют для обозначения слова "говорити", но в разных ситуациях и с разным эмоциональным подтекстом.
Например:
- цідити крізь зуби;
- гугнявити/ балакати в ніс;
- городити теревені/дурниці;
- гнути всячину;
- плести/верзти нісенітниці;
- смаленого дуба плести/правити;
- набалакати/намолоти/наплести сім мішків гречаної вовни (і всі неповні);
- наговорити, що на вербі груші, а на осиці кислиці;
- гнати химери;
- сон рябої кобили розказувати;
- про химині кури торочити;
- чесати язика;
- розпускати язика;
- переливати з пустого в порожнє;
- точити ляси;
- товкти своє.
Кроме этого, можно также "метати громи й блискавки", "пускати шпильку", "мазати медом по губі", или же "бовкнути/вистрибнути як Пилип з конопель".
И это - далеко не все фразеологические обороты, которыми в определенных ситуациях можно заменить слово "говорити".