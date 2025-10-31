Синоним к слову говорити

Как вы думаете - сколько синонимов к слову "говорити" насчитывается в украинском языке? Кто-то сразу назовет 5, кто-то вспомнит 10, а то и 15. Между прочим, их есть аж 150 - и это если не брать во внимание фразеологизмы, которые передают это слово в самых разнообразных оттенках речи. Мы отобрали 100 интересных синонимов и колоритных фразеологических оборотов.

Какой синоним к слову говорити

Говорить, как вы знаете, можно по-разному. Поэтому иногда в украинском языке мы "говорим", а иногда употребляем к этому слову "вкусные" синонимы, например, "розмовляти", "балакати", "казати", "розказувати", "базікати".

Впрочем, слов со значением "говорити" гораздо больше - всего насчитали 150. Среди них есть такие:

Также в значении "говорити" употребляют:

И еще говорят так:

Если же вспоминать фразеологический синоним к украинскому слову "говорити", то он далеко не один. Словарь фразеологических синонимов приводит множество выражений, которые часто употребляют для обозначения слова "говорити", но в разных ситуациях и с разным эмоциональным подтекстом.

Например:

  • цідити крізь зуби;
  • гугнявити/ балакати в ніс;
  • городити теревені/дурниці; 
  • гнути всячину; 
  • плести/верзти нісенітниці;
  • смаленого дуба плести/правити; 
  • набалакати/намолоти/наплести сім мішків гречаної вовни (і всі неповні); 
  • наговорити, що на вербі груші, а на осиці кислиці; 
  • гнати химери; 
  • сон рябої кобили розказувати; 
  • про химині кури торочити;
  • чесати язика; 
  • розпускати язика;
  • переливати з пустого в порожнє; 
  • точити ляси;
  • товкти своє. 

Кроме этого, можно также "метати громи й блискавки", "пускати шпильку", "мазати медом по губі", или же "бовкнути/вистрибнути як Пилип з конопель".

И это - далеко не все фразеологические обороты, которыми в определенных ситуациях можно заменить слово "говорити".

