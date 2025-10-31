В украинском языке найти синоним к слову "говорити" несложно - украинцы умеют сказать это на любой лад.

Как вы думаете - сколько синонимов к слову "говорити" насчитывается в украинском языке? Кто-то сразу назовет 5, кто-то вспомнит 10, а то и 15. Между прочим, их есть аж 150 - и это если не брать во внимание фразеологизмы, которые передают это слово в самых разнообразных оттенках речи. Мы отобрали 100 интересных синонимов и колоритных фразеологических оборотов.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие есть украинские слова на букву И - их, оказывается, немало.

Какой синоним к слову говорити

Говорить, как вы знаете, можно по-разному. Поэтому иногда в украинском языке мы "говорим", а иногда употребляем к этому слову "вкусные" синонимы, например, "розмовляти", "балакати", "казати", "розказувати", "базікати".

Видео дня

Впрочем, слов со значением "говорити" гораздо больше - всего насчитали 150. Среди них есть такие:

Также в значении "говорити" употребляют:

И еще говорят так:

Если же вспоминать фразеологический синоним к украинскому слову "говорити", то он далеко не один. Словарь фразеологических синонимов приводит множество выражений, которые часто употребляют для обозначения слова "говорити", но в разных ситуациях и с разным эмоциональным подтекстом.

Например:

цідити крізь зуби;

гугнявити/ балакати в ніс;

городити теревені/дурниці;

гнути всячину;

плести/верзти нісенітниці;

смаленого дуба плести/правити;

набалакати/намолоти/наплести сім мішків гречаної вовни (і всі неповні);

наговорити, що на вербі груші, а на осиці кислиці;

гнати химери;

сон рябої кобили розказувати;

про химині кури торочити;

чесати язика;

розпускати язика;

переливати з пустого в порожнє;

точити ляси;

товкти своє.

Кроме этого, можно также "метати громи й блискавки", "пускати шпильку", "мазати медом по губі", или же "бовкнути/вистрибнути як Пилип з конопель".

И это - далеко не все фразеологические обороты, которыми в определенных ситуациях можно заменить слово "говорити".

Вас также могут заинтересовать новости: